Presiden Prancis-PM Inggris akan bahas serangan Manchester

Paris (ANTARA News) - Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May pascaserangan Manchester, kata pernyataan kantor Macron, Selasa."Presiden bersama pemerintah dan dengan pasukan Inggris akan melanjutkan perang terhadap terorisme," kata pernyataan itu."Emmanuel Macron akan melakukan pembicaraan telepon dengan Theresa May dan akan selalu memperoleh informasi langsung terkait perkembangan penyelidikannya," tambah pernyataan itu, yang juga mengungkapkan bela sungkawa dan solidaritas rakyat Prancis untuk Inggris.Ledakan pada Senin (Selasa WIB) terjadi pada konser di kota Manchester, saat penyanyi asal AS Ariana Grande tampil.Kepolisian Inggris menangani kejadian tersebut seperti penanganan terhadap tindakan teroris.Manchester Arena, merupakan arena dalam ruangan terbesar di Eropa, dibuka pada 1995 dan merupakan tempat terkenal bagi konser dan olahraga, demikian dilaporkan Reuters.Baca juga: ( Pascaledakan Manchester, New York tingkatkan keamanan

