Siswa SD turut tewas dalam serangan Manchester

Konser Ariana Grande Penyanyi asal Amerika, Ariana Grande, beraksi di atas panggung dalam konser bertajuk The Honeymoon Tour di Jakarta, Rabu (26/8) malam. Ariana menghibur penggemarnya di Indonesia dengan menyanyikan sejumlah single andalannya seperti Bang Bang, Problem, One Last Time. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.) ()