Gajah di Way Kambas lahirkan anak betina

Lampung Timur (ANTARA News) - Pusat Konservasi Gajah (PKG) Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung kembali kedatangan bayi gajah.Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung Ir Subakir dalam keteranganya di Lampung Timur, Rabu, mengatakan telah lahir anak gajah di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Way Kambas dari induknya bernama Pleno.Subakir mengatakan anak gajah yang dilahirkan ini berjenis kelamin betina."Kondisi anak gajah ini tinggi badanya 72 cm, lingkar dada 96 cm dan berat badannya 66.3 kg," jelasnya.Mantan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung ini menyatakan bayi gajah ini dalam kondisi sehat begitu pula induknya setelah melahirkan.Subakir menambahkan bahwa dalam masa kelahiran anak gajah Pleno ini didampingi dua dokter hewan yang mengawasi proses kelahirannya."Ada dua dokter hewan yang menungguinya yakni drh Dedi Candra dan drh Desti, dua dokter hewan ini yang merawat gajah gajah ini di PKG Way Kambas, " kata dia.