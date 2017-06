Jokowi disebut ke Taman Nasional Way Kambas

Dokumentasi petugas memeriksa kondisi badak sumatera bercula dua (Dicerorhinus sumatrensis) bernama Harapan, di ruang karantina di hutan kawasan Suaka Rhino Sumatera, Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Rabu (3/12). Badak yang dipulangkan dari Cincinnati Zoo, Amerika ke habitat aslinya itu diharapkan mampu memberikan keturunan kepada badak sumatera lain. Data dari Yayasan Badak Indonesia, cuma ada 100 badak sumatera di seluruh dunia, enam di antara mereka ada di Taman Nasional Way Kambas. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Bandarlampung, Lampung (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Taman Nasional Way Kambas, Lampung, di sela Hari Keluarga Nasional pada 15 Juli nanti. Badak sumatera () ditangkarkan secaradi taman nasional itu."Sekretariat Kepresidenan sangat tertarik dengan Taman Nasional Way Kambas, khususnya badak sumatera," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono, di Bandarlampung, Kamis.Sutono menjelaskan, kunjungan Jokowi ini akan menjadi momentum bagi Taman Nasional Way Kambas untuk menjadi program percontohan gerakan Ayo ke Taman Nasional.Bagi publik, Taman Nasional Way Kambas kondang juga sebagai pusat latihan dasar gajah sumatera () serta menjadi "benteng terakhir" pelestarian badak sumatera, yang dinamakan Suaka Rhino Sumatera, yang dulu bernama Sumateran Rhino Sanctuary."Presiden dijadwalkan hadir di sekitaran Karang Sari atau dekat Pelabuhan Ratu. Ketika presiden datang, harus diberikan penyematan selamat datang, berbagai atraksi gajah serta naik gajah," ujarnya.

