Grammy perlonggar persyaratan untuk nominasi penghargaan album tahun ini

Adele melambaikan tangan ke penyanyi Beyonce yang ada pada kursi penonton saat dia bersama penulis lagu "Hello" Greg Kurstin (tidak ada dalam gambar) menerima penghargaan Song of the Year dalam Grammy Awards ke-59 di Los Angeles, California, AS, Minggu (12/2/2017). (REUTERS/Lucy Nicholson)

New York (ANTARA News) - Penghargaan Album Grammy tahun ini atau "Grammy for Album of the Year" akan memiliki persyaratan yang lebih longgar tahun ini agar lebih banyak karya musik klasik dan jazz bisa bersaing.Recording Academy, grup profesional musik yang memberikan suara dalam penghargaan itu, mengumumkan perubahan tersebut pada Rabu sebelum proses nominasi dimulai untuk Grammy ke-60, yang akan digelar pada 28 Januari.Di bawah aturan sebelumnya, akademi memilih Album of the Year di antara karya yang dirilis pada tahun kualifikasi dengan durasi sedikitnya 15 menit dan lima lagu berbeda atau lebih.Dalam revisinya, Recording Academy mencabut syarat lima lagu jika albumnya berdurasi 30 menit atau lebih."Ekspansi definisi tersebut memungkinkan inklusi lebih besar bagi pencipta musik yang memproduksi karya yang lebih panjang, khususnya dalam musik klasik, dance dan jazz," katanya dalam sebuah pernyataan.Dalam praktiknya, artis-artis pop dan rock mendominasi kategori sejak 1960-an. Dua pemenang terakhir Album of the Year dua-duanya berasal dari hasil produksi dapur rekaman komersil besar; -- Adele "25" (2017) dan Taylor Swift "1989" (2016).Legenda jazz Herbie Hancock pernah menang di 2008 , tapi itu untuk album cover lagu-lagu penyanyi folk-pop Joni Mitchell, demikian AFP.

