Lukisan cat air 'Little Prince' laris hingga Rp7 miliar

Paris (ANTARA News) – Dua lukisan cat air "The Little Prince", karya akademisi Prancis Antoine de Saint-Exupery yang mendunia, laris terjual hampir setengah juta euro (sekitar Rp7 miliar) di pelelangan di Paris pada Rabu (14/6) waktu setempat.Karya pertama, gambar ukuran A4 yang menunjukkan tokoh anak-anak itu sedang menyaksikan matahari tenggelam, terjual 294.000 euro (sekitar Rp4,37 miliar), menurut balai lelang Artcurial.Karya kedua yang menggambarkan sang pangeran sedang tengkurap di sebuah kebun mawar terjual seharga 226.000 euro (sekitar Rp3,36 miliar)."Harga yang dicapai gambar-gambar ikonis ini sepadan dengan karya universal dan reputasi internasionalnya," kata Guillaume Romaneix, spesialis buku dan manuskrip dari Artcurial, seperti dilansir AFP."The Little Prince" (Le Petit Prince), sebuah novel tentang perjalanan antarbintang yang dilakukan oleh pangerang sang tokoh utama, terjual 145 juta kopi di seluruh dunia dan sudah diterjemahkan ke dalam 270 bahasa, demikian AFP melaporkan.

