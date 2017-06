Leonardo DiCaprio kembalikan piala Oscar Marlon Brando

Jakarta (ANTARA News) - Aktor Leonardo DiCaprio telah menyerahkan Oscar yang dimenangkan Marlon Brando kepada penyelidik AS yang menyelidiki dugaan pencucian uang oleh dana investasi milik Malaysia.DiCaprio juga telah memprakarsai pengembalian barang lain yang menurut aktor ini diterima sebagai hadiah untuk lelang amal dan yang berasal dari orang-orang yang terkait dengan dana kekayaan 1MDB.Pada Juli, perusahaan produksi Hollywood Red Granite dituduh menggunakan 100 juta dolar AS yang menurut jaksa diambil dari dana 1MDB untuk membiayai film "The Wolf of Wall Street," yang dibintangi Dicaprio.DiCaprio yang Oktober tahun silam mengatakan akan bekerja sama dan akan mengembalikan hadiah atau sumbangan apa pun jika ternyata berasal dari sumber yang tak jelas sumbernya."DiCaprio memprakarsai pengembalian barang-barang ini, yang diterima dan diterima olehnya untuk lelang amal," kata perwakilannya dalam pernyataan seperti dilansir Reuters."Dia juga telah mengembalikan Oscar yang awalnya dimenangkan oleh Marlon Brando, yang diberikan kepada DiCaprio sebagai hadiah yang diberikan oleh Red Granite untuk mengucapkan terima kasih atashasil kerjanya di 'The Wolf of Wall Street,'" Leonardo DiCaprio Foundation, yang didirikan pada 1998 untuk mendukung berbagai proyek lingkungan.Dalam sebuah gugatan baru, Kamis waktu setempat, Departemen Kehakiman AS pindah untuk memanfaatkan karya seni Picasso dan Basquiat yang menurut namanya telah dibeli dengan uang Malaysia yang dicuci dan diberi hadiah kepada DiCaprio oleh rekan-rekan Red Granite.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Jafar M Sidik