Lima ponsel low end cocok untuk Lebaran

Jakarta (ANTARA News) - Hari Raya Idul Fitri identik dengan pakaian baru, namun tidak ada salahnya jika Anda meng-Anda dengan perangkat terkini.Jika Anda masih bingung untuk memilih smartphone yang cocok dengan kantong, karena harus disesuaikan dengan pengeluaran saat Lebaran, perangkatbisamenjadi pilihan.Walaupun ponselmemiliki performa lebih unggul dari ponsel, menariknya teknologi yang berkembang saat ini membuat ponselsemakin mumpuni, seperti RAM dan prosesor yang semakin baik, bahkan dukungan teknologi 4G.Berikut lima ponselterbaru dengan harga di bawah Rp2,5 juta yang berhasil dirangkum ANTARA News.Ponsel entry level dari Motorola, Moto C, resmi masuk ke Indonesia pekan lalu, tepatnya pada 8 Juni 2017.Memiliki layar 5 inci, Moto C dibekali kamera 5MP (depan) dan 2MP (belakang), dan sudah beroperasi dengan Android terbaru 7.0 Nougat.Selain itu, Nougat juga memiliki fitur penghemat daya baterai, Doze. Fitur ini akan aktif secara otomatis ketika ponsel dalam keadaan idle.Moto C berbaterai 2.350mAh, dengan RAM 1GB dan kapasitas memori dapat diperluas hingga 32GB dengan kartu memori.Lenovo membawa Moto C dual sim-card ke Indonesia, dengan varian 4G (Rp1,299 juta) dan 3G (Rp999 ribu), masing-masing dijual di blibli.com dan beberapa Carrefour yang tersebar di Tanah Air.Moto C 4G akan dijual secara eksklusif ditersebut mulai 12 Juni dan versi 3G mulai 19 Juni.Evercoss meluncurkan produk terbaruny, Winner Y Star yang telah didukung dengan Android 7.0 Nougat, pekan lalu, Kamis (8/6).Winner Y Star merupakan smartphone 4LTE dengan OS Android Nougat pertama yang dirilis Evercoss. Perangkat tersebut hadir dalam empat varian warna yaitu Hitam, Gold, Biru dan Putih, yang tampil dengan removable battery berkekuatan 2400 mAh.Untuk performa, Winner Y Star didukung oleh prosesor quad-core 1.3 GHz, RAM 2GB dan ROM 16. Perangkat tersebut juga dibekali kamera depan dan belakang 8MP, serta sensor pemindai sidik jari.Evercoss menggandeng Lazada untuk program khusus penjualan Winner Y Star dari tanggal 5-20 Juni dengan harga Rp1,299 juta pluspowerbank.Xiaomi meluncurkan ponsel produksi dalam negeri Redmi 4X pada April lalu.Redmi 4X menawarkan baterai besar berkapasitas 4100mAh dan dual SIM yang dapat digunakan di jaringan 4G.Xiaomi mengklaim baterai tersebut tahan hingga 18 hari dalam kondisi standby dan 13 jam untuk bermain game di ponsel.Dapur pacu Redmi 4x ditenagai chipset octa core Snapdragon 435 dan grafis Adreno 505 GPU, cocok untuk digunakan bermain game.Ponsel tersebut juga memakai kamera belakang 13MP dan kamera depan 5MP yang dilengkapi fitur Beautify Smart dan Pro.Xiaomi menyediakan Redmi 4X varian RAM 2GB dengan ROM 16GB serta varian RAM 3GB dengan ROM 32GB.Ponsel berukuran 5 inci HD display seberat 150 gram itu dikemas dalam bodi metal, ketebalan 8,65 milimeter.Redmi 4X juga dibekali sensor sidik jari di bagian belakang yang diklaim dapat membuka kunci dalam 0,3 detik.Ponsel tersebut telah tersedia pada akhir April, seharga Rp2,099 juta dalam warna emas, hitam dan merah muda.Produsen ponsel merek lokal, Advan, memperkenalkan smartphone terbaru Advan G1 pada Februari.Advan G1 dilengkapi kamera belakang 13MP dan kamera depan 8MP. Ponsel pintar berlayar 5 inci itu juga dibekali RAM 3GB dan ROM 16GB.Smartphone tersebut juga dipersenjatai prosesor quadcore dan baterai 2600mAh, yang menurut Chandra mampu bertahan hingga 8 jam.Saat ini Advan G1 telah dipasarkan secara online maupun offline dengan harga Rp2,299 juta.Xiaomi, resmi meluncurkan Redmi Note 4 di Indonesia pada April. Ponsel tersebut dibuat di Indonesia.Penerus Redmi Note 3 itu hadir dengan bodi metal aluminium dengan tepian yang lebih tipis dari pendahulunya.Ponsel berlayar 5,5 inci full HD display tersebut merupakan yang pertama di lini Redmi yang menggunakan kaca lengkung 2,5 D.Ponsel berbobot 165 gram itu menawarkan kamera belakang 13MP yang dilengkapi sensor CMOS unuk mengurangi noise dan piksel besar untuk menghasilkan gambar yang baik di cahaya redup.Kamera depan 5MP dilengkapi fitur Beautify untuk swafoto, terdiri dari modus Smart dan Pro.Sensor sidik jari terletak di bawah kamera belakang dapat dipakai untuk mengambil foto saat menggunakan kamera depan.Selain menawarkan baterai besar 4100mAh, Xiaomi juga menawarkan chipset octa core Snapdragon 625 dengan teknologi 14 nanometer FinFET, yang disebut lebih efisien 20 persen dalam daya bila dibandingkan dengan Redmi Note 3.Varian RAM hingga 4GB dengan dukungan 14nm FinFET memungkinkan ponsel digunakan untuk bermain game karena memiliki reduksi panas dan performa yang lebih stabil.Ponsel yang beroperasi dengan MIUI 8 ini mendukung dual apps, memasang dua aplikasi yang sama, misalnya WhatsApp, dalam satu ponsel.Xiaomi menjual ponsel ini di Erafon seharga Rp2,399 juta dalam varian warna hitam, abu-abu dan emas.

