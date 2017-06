Lima ponsel mid-end ini siap rayakan Lebaran

Jakarta (ANTARA News) - Kurang dari satu minggu umat Islam akan merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri setelah satu bulan berpuasa.Banyak orang yang telah sibuk menyambut Lebaran dengan mempersiapkan segala kebutuhan. Selain pakaian yang menjadi kebutuhan pribadi, kinijuga menjadi kebutuhan untuk menunjang penampilan sekaligus perangkat wajib saat merayakan Lebaran.Ponselatau kelas menengah bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin beralih dari ponsel, atau pun bagi Anda penggilayang tak ingin ketinggalan dengan teknologi terkini.Pasalnya, ketika Anda sudah memiliki ponsel, Anda dapat dengan mudah menjualnya dan menggantinya dengan gadgetkarena harga jual yang tidak terlalu jauh dari harga baru.Tidak hanya itu, ponselbiasanya hadir dengan desain cantik nan menarik dan umumnya juga telah dibekali kamera mumpuni untuk Anda yang menyukai fotografi atau selfie, sehingga cocok untuk mengabadikan momen saat merayakan Lebaran nanti.Berikut lima ponselterbaru dengan kisaran harga Rp2,5 juta hingga Rp5 juta yang berhasil dirangkum ANTARA News.LG Mobile Communications Indonesia menghadirkan smartphone LG K10 2017 di pasar Indonesia pada akhir Maret.Smartphone yang menyasar kelas menengah itu mengusung inovasi lebarnya bidang tangkap dari lensa kamera depan (wide angle selfie camera) yang mencapai 120 derajat, dan kamera belakang 13MP.LG K10 2017 dipersenjatai prosesor octa core dengan RAM 2GB dan memori internal 16GB. Smartphone dengan layar 5,3 inci tersebut juga dibekali baterai 2.800 mAh yang dapat dilepas.LG juga memanfaatkan sensor sidik jari di bagian belakang bodi LG K10 2017 untuk mengambil foto selfie dan screenshoot. LG K10 2017 juga dilengkapi sistem operasi terbaru Android 7.0 Nougat.LG K10 2017 tersedia dalam dua pilihan warna yaitu hitam dan keemasan dengan harga Rp 2.749.000.Coolpad resmi meluncurkan produk pertama dari seri "Cool" di Indonesia yaitu Cool Dual yang dibekali dual kamera belakang masing-masing 13MP pada akhir April.Cool Dual dilengkapi kamera depan ultra-wide dengan resolusi 8MP, dan dibekali baterai berkapasitas jumbo 4000mAh dan dapat berfungsi sebagai power bank.Perangkat tersebut juga dipersenjatai chipset Qualcomm yang diluncurkan tahun lalu, Snapdragon 652 octa core 1.85GHz serta Adreno 510. Ponsel pintar tersebut juga dibekali RAM 3GB dengan ROM 32GB.Cool Dual telah tersedia secara offline di toko-toko retail smartphone dan gadget dengan harga Rp3.199.000.Di bulan suci Ramadan, tepatnya pekan lalu, Vivo meluncurkan V5s Pure White Limited Edition.Vivo V5s Pure White Edition masih mengandalkan kamera depan 20MP dengan menambahkan fitur bokeh note. Ponsel pintar tersebut juga dibekali RAM 4GB dan ROM 64GB yang diperluas hingga 256GB.Bagi Anda yang tidak menyukai warna putih, Vivo V5s edisi biasa dengan warna gold dan rose gold yang meluncur bulan lalu dapat menjadi pilihan.Sama seperti Vivo V5s, Pure White Limited Edition dibekali kamera belakang 13MP dan dipersenjatai prosesor Mediatek octacore dengan baterai 3000mAh.Tidak berbeda dengan Vivo V5s biasa, Vivo V5s Pure Limited Edition ditawarkan dengan harga Rp3.799.000.(Baca juga: Menguji Vivo V5s, smartphone selfie dan fotografi Setelah meluncurkan Oppo edisi Raisa, Oppo kembali meluncurkan perangkat edisi terbatas dengan menggandeng selfie expert-nya F3 Reza Rahadian, pada akhir Mei (30/5).Masuk dalam lini Oppo ser F3 yang diluncurkan awal Mei, perangkat "Selfie Expert - Dual Selfie Camera" tersebut dilengkapi dengan kamera depan ganda, satu lensa dengan resolusi 16MP untuk selfie dan satu lensa dengan resolusi 8MP untuk grup selfie dengan sudut lebar 120 derajat.Oppo juga melengkapi perangkat tersebut dengan prosesor octa core, RAM 4GB dan ROM 64GB yang masih dapat diperbesar dengan MicroSD hingga 128GB.Tersedia terbatas hanya 600 unit, perangkat F3 Reza Rahadian Limited Edition ini dijual dengan harga Rp4.399.000 dan hanya hadir dalam warna hitam.(Baca juga: Ini beda OPPO F3 dan F3 Plus Perusahaan smartphone asal China, Nubia, resmi masuk pasar Indonesia dengan memboyong tiga perangkat sekaligus, salah satunya Nubia M2, pada akhir April.Perangkat tersebut mengusung tema "The New You" yang mengunggulkan teknologi kamera NeoVision, memungkinkan ponsel mengambil foto serupa kamera dslr.Nubia M2 hadir dalam pilihan warna black gold finish. Ponsel pintar segmen menengah itu memiliki kamera depan 16MP dan sudah dilengkapi dual kamera belakang 13MP yang belakangan mulai banyak diadopsi perusahaan teknologi.Dari segi dapur pacu, M2 diperkuat dengan prosesor Qulcomm Snapdragon 625 octa core 64-bit dengan RAM 4GB dan ROM 64GB, serta baterai cukup besar 3630mAh.Nubia M2 dibandrol dengan harga Rp4.399.000

Editor: Tasrief Tarmizi