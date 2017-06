Positif sudah, Beyonce punya anak kembar

Jakarta (ANTARA News) - Ayahanda bintang pop Beyonce mengeluarkan pengumuman di Twitter, Minggu waktu setempat, bahwa putrinya itu kini menjadi ibu untuk dua anak kembar. Pernyataan sang ayah sekaligus membenarkan desas desus lama mengenai kelahiran anak Beyonce."Mereka di sini!," cuit sang ayah, Mathew Knowles, sembari mengikutkan kartu ulang tahun digital bertuliskan "Selamat ulang tahun untuk si kembar! Cinta, kakek."Ini adalah pesan pertama dari keluarga Beyonce mengenai kelahiran si anak kembar sejak Senin pekan lalu ketika beberapa laman berita dunia hiburan mewartakannya mengutip sumber-sumber anonim.Baik Beyonde maupun Jay Z (bintang pop yang menjadi suaminya) tidak mengumunkan kelahiran si kembar.Februari silam media sosial guncang manakala penyanyi berusia 35 tahun yang punya nama Beyonce Giselle Knowles-Carter itu memposting foto dirinya mengenakan cadar dan lingerie seraya membelai perut yang tampak tengah membesar.Pada 2012, kelahiran putra pertama pasangan selebritis ini, Blue Ivy, menciptakan sensasi di media, sehingga mendorong Rumah Sakit Lenox Hill di New York menutup salah satu bagian ibu dan anak demi mengakomodasi pasangan selebriti musik itu.Beyonce, yang telah menjual lebih dari 100 juta rekaman solo, tadinya adalah anggota Destiny's Child yang dimanajeri Mathew Knowles.Berkat tur dunianya yang sukses dan albumnya yang ngehits "Lemonade," dia menjadi artis berbayaran paling tinggi dengan mendapatkan 105 juta dolar AS. Hanya Sean "Diddy" Combs yang melampaui dia karena punya pendapatkan lebih banyak, 130 juta dolar AS, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik