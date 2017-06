Buku ini ungkap rahasia Apple kembangkan iPhone

Tampilan cover buku "The One Device: The Secret History of the iPhone" (amazon.com)

Jakarta (ANTARA News) - Pada tanggal 9 Januari 2007 CEO Apple Steve Jobs memperkenalkan iPhone, dan tidak berlebihan rasanya jika mengatakan bahwa semenjak itu industri teknologi, terutama smartphone tidak pernah sama lagi.Jika Anda ingat hari itu, dan menunggu lama hingga peluncuran perangkat tersebut pada tanggal 29 Juni 2007, Anda akan tertarik dengan buku baru yang akan dirilis pada Selasa (20/6) besok.Buku berjudul "The One Device: The Secret History of the iPhone" itu telah tersedia untuk pre-order di Amazon dengan harga 18,96 dolar AS (Rp246 ribu), mendapat diskon 32 persen dari harga normal 28 dolar AS (Rp364 ribu).Buku tersebut menceritakan mulai dari awal proyek pengembangan iPhone, yang ditandai dengan hilangnya insinyur yang direkrut secara licik, melalui jalan panjang dan sulit untuk menyelesaikan perangkat yang menjadi produk konsumen paling populer dan berpengaruh di abad ke-21.Insinyur senior iPhone Andy Grignon mengatakan bahwa bagi banyak orang yang bekerja di iPhone, termasuk dirinya sendiri, "iPhone menghancurkan banyak perkawinan."Buku tersebut menggali asal usul iPhone, yang tampaknya, merupakan langkah evolusioner berikutnya setelah iPod yang sangat sukses.Buku tersebut juga menyebutkan beberapa berita menarik tentang ponsel iTunes pertama, Motorola Rokr, yang rencananya memungkinkan pemilik Rokr untuk mencicipi iTunes sehingga mereka ingin melakukan upgrade ke iPod.Menurut buku tersebut, Apple mempertimbangkan untuk membeli Motorola pada tahun 2003, namun merasa terlalu mahal.Selain itu, Jobs memiliki keraguan untuk memproduksi ponsel termasuk kekhawatirannya bahwa operator menggunakan banyak kekuatan. Dia juga khawatir perangkat seperti itu hanya diinginkan oleh "orang-orang berkantong tebal" saja.Jobs membutuhkan banyak hal untuk diyakinkan sebelum akhirnya dia mendukung proyek yang menghasilkan produk Apple terlaris sepanjang masa.Pada tahun 2004, CEO Apple berkomitmen untuk mengembangkan ponsel, dan menciptakan sejarah, demikian Phone Arena.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Monalisa