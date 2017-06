Joe Taslim ungkap absennya aktor "Fast and Furious" di premier "SKUT"

Jakarta (ANTARA News) - Para aktor "Fast and Furious" tidak hadir dalam penayangan perdana film "Surat Kecil Untuk Tuhan" yang dibintangi oleh salah satu pemain "Fast Furious 6" Joe Taslim.Sebelumnya produser Falcon Pictures, telah mengirim undangan kepada dua aktor "Fast and Furious" yaitu Vin Diesel dan Sung Kang.Saat ditanya perihal absennya dua aktor itu Joe Taslim menjawab,"Saya tahu Vin(nyaris tidak bisa melakukan perjalanan) karena schedule-nya juga padat."Meski demikian, dalam temu media usai penayangan perdana "Surat Kecil Untuk Tuhan" di Jakarta, Selasa malam (20/6), Joe Taslim mengaku menghubungi Sung Kang."Saya sempat telepon teman saya Sung Kangdia dekat banget sama saya. Sempat saya bilang 'akhirnya kita ngobrol-ngobrol," ujar Joe."Memang dia belum pernah ke Indonesia, dan pengen datang, tapi dia ada syuting tv show di New York yang akhirnya dia harus terbang ke situ," sambung dia.Hal tersebut, menurut Joe, dikarenakan letak geografis Indonesia yang sangat jauh dari Amerika."Jauh terbang ke sini dan butuh tiga hari perjalanan, minimal satu minggu, enggak bisa berangkat (lalu) besok pulang," kata Joe."Tapi si Sung mau banget datang mungkin suatu saat kalau syuting di sini," tambah dia.Baca juga: Siapa aktor Fast and Furious yang datang menonton "Surat Kecil Untuk Tuhan"?

Editor: Fitri Supratiwi