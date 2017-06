Kejaksaan tolak vonis lima bulan penyelundup Trenggiling

Sebelumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim DR Sutarno menjatuhkan vonis tiga bulan penjara kepada terdakwa Jhony Irawan dan Rohimin, di PN Bengkalis pada Selasa (20/6).





Hakim menyatakan kedua warga asal Provinsi Sumatera Selatan itu terbukti bersalah, karena terlibat penyelundupan 89 trenggiling ke Malaysia melalui Bengkalis, Provinsi Riau.

Robi mengatakan vonis terlalu rendah untuk kasus penyelundupan trenggiling, yang merupakan satwa dilindungi, akan menjadi perhatian khusus korps kejaksaan.





Bahkan, ia mengatakan Kejaksaan Agung membuat atensi khusus untuk kasus satwa yang dilindungi melalui pembuatan aturan khusus.





"Berkas penuntutan kasus trenggiling ini dibuat di Kejaksaan Agung. Kasus ini jadi perhatian," katanya.

Ia mengatakan, padahal JPU sudah memaparkan bukti-bukti di pengadilan mengenai keterlibatan terdakwa dalam jaringan internasional, bahwa trenggiling itu kuat dugaan digunakan sebagai bahan baku pembuatan narkoba jenis sabu-sabu.





Jaringan yang melibatkan terdakwa juga pernah menjalin komunikasi dengan jaringan Freddy Budiman, gembong narkoba kelas kakap yang dihukum mati pada 2016.

Dalam pemeriksaan polisi, pelaku mengaku mengumpulkan trenggiling dari Sumsel, kemudian dibawa lewat jalur darat dengan dua mobil menuju ke pelabuhan tidak resmi atau "tikus" di Bengkalis untuk diselundupkan ke Malaysia.





Aksi mereka terbongkar karena kecurigaan petugas menyium bau amis dari dalam mobil, dan ketika diperiksa mobil tersebut penuh muatan trenggiling

