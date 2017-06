Atiqah Hasiholan-Rio Dewanto sambut kelahiran anak perempuan

Jakarta (ANTARA News) - Pasangan aktor Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto menyambut kelahiran anak pertama yang berjenis kelamin perempuan.





Rio dalam akun Instagram @riodewanto mengumumkan kabar bahagia itu.





"Welcome to the world my little Girl," tulis Rio yang mengunggah foto bayinya yang diselubungi kain merah.









Beberapa bulan lalu, Rio dan Atiqah mengungkapkan mereka tidak mencari tahu jenis kelamin jabang bayi agar jadi kejutan.





Pasangan ini menikah pada 2013 silam di pulau Kelor, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tempat unik ini dipilih karena keduanya ingin menikah di alam terbuka dan tempat bersejarah.





Pulau tak berpenghuni yang memiliki menara Martello peninggalan Belanda itu memiliki daya tampung terbatas sehingga hanya sekitar 350 keluarga dan kawan dekat yang diundang.









