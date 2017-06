Stres? cobalah bersepeda

Jakarta (ANTARA News) - Kala stres melanda cobalah bersepeda. Sebuah studi terbaru dari Concordia's John Molson School of Business (JMSB) telah menemukan cara ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kinerja Anda.Para peneliti St├ęphane Brutus, Roshan Javadian dan Alexandra Panaccio membandingkan dampak antara bersepeda (saat pulang dan pergi bekerja), mengendarai mobil dan menaiki kendaraan umum pada mood dan stres.Temuan studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Workplace Health Management itu menunjukkan bersepeda merupakan cara bagus membuat hari seseorang menyenangkan."Pegawai yang bersepeda ke tempat kerja menunjukkan tingkat stres yang jauh lebih rendah daripada mereka yang bepergian dengan mobil," kata Brutus.Namun, temuan itu tidak menunjukkan adanya perbedaan efek pada suasana hati atau mood.Brutus mengatakan temuan ini sekaligus mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pengendara sepeda merasa lebih sedikit mengalami stres daripada mereka yang melakukan perjalanan dengan mobil. Demikian seperti dilansir rilis pers Concordia's John Molson School of Business (JMSB)

Editor: B Kunto Wibisono