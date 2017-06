Jun Ji-hyun nantikan kelahiran anak kedua

Jakarta (ANTARA News) - Aktris asal Korea Selatan Jun Ji-hyun kini tengah menanti kelahiran anak keduanya."Ji-hyun mengunjungi rumah sakit minggu lalu dan mengetahui bahwa dia hamil 10 minggu. Bayi diprakirakan lahir pada bulan Januari mendatang," ujar pihak Culture Depot, agensi Ji-hyun.Aktris berusia 36 tahun, yang juga dikenal dengan nama Gianna Jun di luar Korea Selatan, menikah dengan Choi Jun-hyeok, putra kedua perancang busana Lee Jung-woo, pada tahun 2012.Dia melahirkan seorang anak laki-laki pada bulan Februari tahun lalu.Setelah pernikahannya, Ji-hyun terlibat dalam berbagai film antara lain "The Berlin File" dan "Assassination."Dia juga membintangi berbagai drama seperti "My Love from the Star" bersama aktor Kim Soo-hyun dan "Legend of the Blue Sea" bersama aktor Lee Min-ho. Kedua drama ini mendapat rating cukup tinggi di Korea Selatan. Demikian seperti dilansir Kantor Berita Yonhap.

Penerjemah: Lia Wanadriani Santosa

Editor: Fitri Supratiwi