Dwiki Dharmawan awali tur Eropa di London

London (ANTARA News) - Musisi Dwiki Dharmawan dengan grup musik World Peace Trio bersama Gilad Atzmon dan Kamal Musallam segera melakukan tur konser musim panas 2017 di Eropa yang akan diawali di London, Inggris."Dalam tur konser di Eropa kali ini saya akan membawa serta grup musik yang lain, yaitu World Peace Trio bersama Gilad Atzmon dan Kamal Musallam," ujar Dwiki Dharmawan di London, Rabu.Mereka akan menggelar konser di klub musik jazz Kota London Vortex Jazz Club pada Selasa malam (4/07) dan Rabu malam (5/07) di Rooetackle Shorenham, London.Dwiki juga mengenalkan album "Pasar Klewer", yang diluncurkan pada September 2016 dan mendapat banyak apresiasi dari media jazz dunia, mengatakan bahwa usai pentas di London akan tampil di JazzFestWien 2017 di Porgy and Bess Jazz Club Vienna Austria pada Sabtu (8/7).Dalam album terbarunya, Dwiki Dharmawan mendapat dukungan dari musisi Gilad Atzmon (saksopon), Nicolas Meier (gitar), Asaf Sirkis (drums), Yaron Stavi (bas akustik), Mark Wingfield (gitar) yang semuanya berasal dari Inggris, serta Boris Savolldeli (vokalis asal Italia).Selain itu, Dwiki juga mendapat dukungan tiga orang maestro Indonesia Peni Candrarini, Aris Daryono dan I Nyoman Windha di bawah naungan Moonjune Records New York telah dikukuhkan sebagai salah seorang pianis dan komposer dunia.Tur suami Ita Purnamasari itu berlanjut dengan penampilannya di Unterfahrt Jazz Club Munich Jerman pada Kamis (13/07), kemudian Dwiki sendiri akan terbang ke Sofia dan mempersembahkan resital piano di ibu kota negara Bulgaria tersebut.Dari Sofia, kota Roma di Italia akan menjadi persinggahan terakhir Dwiki Dharmawan di Eropa dengan berkolaborasi bersama musisi jazz Negeri Pizza itu di klub Jazz Gregory.Dwiki Dharmawan akan terus berkarya serta bergerak ke seantero dunia. Majalah Jazz di Inggris, Jazz Wise Magazine, menempatkan Dwiki dengan 5 Stars Review pada terbitan Juni 2017.Sebelumnya, Majalah Jazz tertua di USA Down Beat Magazine mengganjar 5 stars review untuk album "Pasar Klewer" pada terbitan November 2016, yang menjadikan Dwiki Dharmawan sebagai The Best Albums of The Year 2016 versi Down Beat Magazine pada esisi Desember 2016.Pada September 2017 Dwiki Dharmawan akan merilis album terbarunya "Hari Ketiga" yang direkam di Barcelona pada medio Mei 2017 bersama Mark Reuter (gitaris Jerman), drummer Asaf Sirkis dan vokalis Boris Savoldelli dengal label MoonJune Records New York.

