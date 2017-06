Ahok ucapkan terimakasih lewat tulisan tangan

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyampaikan ucapan terimakasihnya melalui tulisan tangan yang difoto dan diunggah ke akun twitter @basuki_btp.





"Untuk srd dan sdri yang telah mengirimkan ucapan dan doanya, serta yang sudah mengirimkan makanan, kue ulang tahun, kartu ucapan, bunga dan hadiah buku dan lain lain ke Mako Brimob untuk saya, saa sampaikan terimakasih dan doa saya agar sdr sdri selalu sukses dan sukacita dan Tuhan menyertainya. Salam BTP Ahok 29 Juni 2017," demikian isi tulisan tangan tersebut.





Foto berisi tulisan tangan itu diunggah oleh tim BTP sekitar pukul 18.30 WIB dan hingga saat ini telah mendapat 2.940 like, 1.815 retweet dan 488 komentar.





Warganet memberikan berbagai komentar berupa dorongan semangat, doa dan ucapan terimakasih.





"Bravo pak Ahok...bpk slalu d hati kami," kata akun @DewiayuNurhida3 menjawab unggahan foto tersebut.





"My respect to you sir!!!!!!!," tulis akun @alexx_juan.





"Tak tahu mengapa setiap teringat @basuki_btp saya selalu meneteskan air mata," tulis akun @hengkyphangestu.





Diketahui, Ahok lahir di Manggar, 29 Juni 1966. Suami Veronica Tan ini pernah menjadi Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta.





Saat ini, Ahok menjadi terpidana kasus penistaan agama dan mendekam di Mako Brimob Kepala Dua, Depok.

Editor: Ruslan Burhani