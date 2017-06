Dicela, Kendall dan Kylie Jenner menarik peredaran t-shirt

Jakarta (ANTARA News) - Kakak beradik Kendall dan Kylie Jenner dari keluarga Kardashian meminta maaf karena telah membuat kehebohan akibat menjual T-shirt bergambar wajah mereka dengan latar belakang grup musik dan artis ternama seperti The Doors, Pink Floyd, Ozzy Osbourne dan rapper Tupac Shakur juga Notorious B.I.G.





Kendall dan Kylie Jenner langsung menarik peredaran t-shirt seharga 125 dolar AS pada hari pertama dijual.





"Desain ini tidak dipikirkan dengan baik dan kami meminta maaf sebesar-bearnya kepada siapapun yang telah kecewa dan/ atau tersinggung, terutama kepada keluarga para seniman," kata kakak beradik Jenner dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters.





"Kami adalah penggemar berat musik mereka dan bukan niat kami untuk tidak menghormati mereka," tambah mereka.





Langkah ini dibuat setelah muncul kemarahan dari kerabat beberapa seniman, dan surat permintaan dari musisi lain untuk menghentikan produk yang menggunakan gambar yang tidak sah.





"Nak, kalian belum mendapatkan hak untuk memasang wajahmu dengan ikon musik. Lakukanlah pada apa yang kalian ketahui ... lip gloss," tulis Sharon Osbourne, istri pentolan Black Sabbath Ozzy Osbourne, di Twitter.





Violetta Wallace, ibu dari Notorious B.I.G, menuduh Kendall bersaudara melakukan eksploitasi dan mengaku tidak ada meminta izin pada sang rapper.









Kendall Jenner (21) dan Kylie Jenner (19) adalah saudara tirinya Kim Kardashian yang juga tampil di acara TV "Keeping Up With the Kardashians". Keduanya seorang model sukses dengan banyak pengikut di media sosial.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Unggul Tri Ratomo