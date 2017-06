Warga antusias sambut Obama di Bogor

Bogor (ANTARA News) - Kedatangan Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama ke Kota Bogor, Jawa Barat, disambut antusias oleh warga yang ingin melihat kedataangnnya.Warga yang sejak Jumat siang datang, berjejer di sepanjang jalan menuju Istana Bogor untuk melihat kedatangan mantan Presiden AS tersebut. Walau rombongan warga tidak sebanyak ketika kedatangan Raja Salman.Dewi warga Slipi, Jakarta khusus datang bersama anak dan tantenya untuk melihat kedatangan Presiden Obama beserta keluarga."Saya ingin liat Obama, karena yang saya tau presiden ini baik orangnya. Apalagi pernah tinggal di Jakarta," kata Dewi.Dewi mengaku sedikit kecewa karena tidak bisa melihat langsung wajah Presiden Obama saat melintas masuk ke Istana Bogor."Ya sedikit kecewa, tetapi puaslah bisa menyambut kedatangannya," katanya.Rombongan Presiden Obama melintas menuju Istana Bogor sekitar pukul 15.30 WIB. Iring-iringan kedatangan tamu negara tersebut tidak terlalu banyak, dan melintas dengan cepat."Tidak disangka, rombongannya sangat sedikit. Tidak banyak mobil iring-iringan, hanya beberapa kendaraan, ada juga pake Plat CD 1255 mungkin itu Obama," kata Haris warga Kayu Manis.Meski tidak ada instruksi untuk penyambutan, warga tetap antusias ingin menyambut kedatangan Barack Obama beserta keluarganya.Rombongan Obama masuk melalui pintu utama Istana Bogor depan Jl Sudirman. Dijadwalkan akan ngopi sore dengan Presiden Joko Widodo di Green Garden Cafe di dalam Kebun Raya Bogor.Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto secara khusus menyampaikan sambutan kedatangan Obama melalui akun instagramnya.Bima memposting video berdurasi satu menit menyatakan siap menyambut kedatangan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama dengan senyuman."Kota Bogor menyambut Barack Obama yang djadwalkan masuk ke Kota Bogor pukul 14.45 melalui pintu utama, setelah itu akan ngopi-ngopi sore dengan Presiden. Kita sambut Obama dengan senyuman," kata Bima.Bima juga memposting foto penyambutan untuk Obama yang menampilkan foto Obama sedang melambaikan tangan serta ucapan Selamat Datang Barack Obama di Kota Bogor "The Most Loveable City in The World 2016".Dalam keterangan fotonya Bima menggunakan bahasa Sunda. Ia menuliskan "Pa Obama anu bageur Wilujeng sumping di Kota Hujan Wilujeng botram di Kebun Raya yang nyaman Bogorians menyambut dengan senyuman Semoga kunjungan ini berkesan," tulis Bima.Ia juga membubuhkan tanda namanya di keterangan foto, dan memberikan tanda pagar welovebogor dan bogohbogor. Lalu mentautkannya ke akun instagram @barackobama.Selang beberapa menit setelah rombongan Obama masuk Istana Bogor, Kota Bogor langsung diguyur hujan gerimis.

Editor: B Kunto Wibisono