Gadis Jamaika ini menunggu Obama di Menteng

Jakarta (ANTARA News) - Tak hanya wartawan yang sibuk mengabadikan kedatangan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama di Menteng, Jakarta.Beberapa warga, terlihat di antaranya warga asing, juga ikut memvideokan iring-iringan rombongan sembilan mobil itu ketika tiba di kediaman Eddy Kusnadi Sariaatmadja, pemilik grup bisnis Emtek Grup, di Jalan Lumajang, Menteng, Jakarta, Jumat.Lauren Silvera (20), gadis Jamaika yang menetap tiga bulan di Jakarta, adalah warga asing yang menunggu keluarnya Obama dari kediaman Eddy bersama para awak media."Rumah saya dekat sini," kata Lauren pada ANTARA News.Awalnya dia mengetahui kedatangan Obama ke Jakarta dari artikel media asing, tapi dia sama sekali tak menyangka Presiden AS ke-44 itu akan mengunjungi rumah yang berdekatan dengan kediamannya."Dia tahu-tahu muncul di sini," kata gadis yang akan meninggalkan Indonesia sebulan lagi.Lauren yang mengenakan kaus hitam bertulis "BarakObama Bapak Presiden lagi!" menambahkan dia memang pendukung Barack Obama.Kaus itu didapatnya saat Obama pertama kali mencalonkan diri jadi presiden."Waktu itu (pemilihan presiden AS) saya sedang di Jakarta. Saya memang sering di sini karena saudara saya tinggal di Jakarta," jelas Lauren yang mengabadikan kepergian Obama dengan telepon genggamnya sebelum.Tak hanya warga asing, Ira Lathief pun rela datang dari Tanjung Priok ke Menteng demi melihat kedatangan Obama."Memang ingin saja melihat Obama," Ira mengungkapkan alasannya pada ANTARA News.Berbekal informasi dari media massa mengenai jadwal Obama hari ini, Ira akhirnya ikut menunggu di dekat kediaman Eddy Kusnadi Sariaatmadja, pemilik grup bisnis Emtek Grup, di Jalan Lumajang, Menteng."Saya tadinya nunggu di sekolah Obama pukul 4 sore," kata Ira yang bekerja sebagai pemandu wisata yang kerap mengantar turis ke sana.Beberapa lama menanti, tak ada tanda-tanda Obama akan mengunjungi sekolah dasar yang jadi tempatnya belajar selama beberapa tahun bermukim di Indonesia.Dari wartawan yang ada di sana, Ira mengetahui lokasi di mana sang Presiden AS ke-44 akan berkunjung malam ini. Dia pun berjalan kaki ke lokasi yang letaknya berdekatan dengan sekolah Obama."Akhirnya saya jalan kaki saja ke sini," katanya.

