Jakarta hari ini masih ada Jakarta Fair hingga Kongres Diaspora Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Beragam pilihan acara di Jakarta bisa Anda nikmati hari ini, antara lain:Festival besar yang masuk rangkaian perayaan ulang tahun Jakarta ini digelar di JIExpo Kemayoran hingga 16 Juli.Acara yang digelar selama bulan Ramadan ini masih berlangsung hingga 9 Juli, berisi pertunjukan musik dan area permainan.Acara ini digelar di Mall of Indonesia hingga 15 Juli mendatang.Pameran perhiasan ini diadakan di Jakarta Fair Kemayoran Hall D2 hingga 16 Juli.Acara ini berlangsung di Kasablanka Hall, Jakarta mulai hari ini hingga 4 Juli mendatang. Kongres ini akan menghadirkan tokoh-tokoh diaspora yang ikonik antara lain imam Muslim moderat di AS Shamsi Ali, aktris Hollywood Tania Gunadi, penyanyi pop Anggun C Sasmi hingga Yoshi Sudarso, pemeran Power Ranger biru.

