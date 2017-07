Dilansir Hollywood Reporter, lightsaber itu adalah salah satu koleksi dari produser Gary Kurtz yang mungkin akan dipamerkan di salah satu lokasi Believe It or Not di AS.





Lightsaber itu memang dijual mahal, tapi tidak sebesar nilai properti Star Wars lain, yakni nyaris 3 juta dolar AS untuk unit R2-D2 yang dipakai dalam film trilogi original Star Wars.





Jakarta (ANTARA News) - Lightsaber yang dipakai aktor Mark Hamill saat berakting sebagai Luke Skywalker di "Star Wars: A New Hope" dan "The Empire Strikes Back" dijual seharga 450.000 dolar AS atau sekitar Rp6 miliar kepada perusahaan Ripley.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Heppy Ratna