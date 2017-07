Berita kemarin, sterilisasi Kawah Sileri hingga evakuasi korban heli Basarnas

Jakarta (ANTARA News) - Polisi sterilisasi kawasan Kawah Sileri pascaletusan freatik, tiga korban meninggal heli Basarnas dievakuasi, KBRI imbau TKI ilegal pulang daripada dirazia, komentar driver dan pengguna taksi online atas tarif baru hingga sembilan cara mengenali si pembohong menjadi berita kemarin yang layak baca.Banyumas (ANTARA News) - Petugas Kepolisian Resor Banjarnegara, Jawa Tengah, melakukan sterilisasi kawasan wisata Kawah Sileri, Desa Kepakisan, Dataran Tinggi Dieng, pascaletusan freatik pada Minggu, pukul 12.00 WIB."Kami sedang melakukan sterilisasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya letusan susulan. Seluruh korban sudah dievakuasi ke Puskesmas 1 Batur," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarnegara Ajun Komisaris Polisi T. Sapto Nugroho saat dihubungi dari Banyumas.Ia mengatakan berdasarkan data, ada 17 wisatawan dari Desa Sabrang, Kecamatan Peninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang sedang berada di sekitar Kawah Sileri.Baca beritanya di sini. (Baca juga: 12 orang luka terdampak letusan kawah Sileri Semarang (ANTARA News) - Petugas gabungan berhasil mengevakuasi tiga korban tewas jatuhnya helikopter milik Basarnas Jawa Tengah yang jatuh di Candiroto, Kabupaten Temanggung, Minggu sore."Kita sedang evakuasi, baru tiga yang bisa dievakuasi," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Djarod Padakova.Namun, Djarod belum bisa menjelaskan identitas ketiga korban tewas tersebut.Berita lengkapnya di sini. (Baca juga: Jenazah korban helikopter dievakuasi ke RS Bhayangkara dan Delapan korban heli diidentidikasi di RS Bhayangkara Kuala Lumpur (ANTARA News) - Satuan Tugas Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur mengimbau kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal agar pulang daripada terkena razia Imigrasi Malaysia."Kepada Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) WNI agar mendaftar program pulang sukarela. Selain lebih murah PATI juga tidak harus dipenjara dan pulang melalui Depo Imigresen (Imigrasi)," ujar Kepala Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur, Yusron B Ambary di Kuala Lumpur, Minggu.Jabatan Imigrasi Malaysia melakukan razia terhadap pekerja ilegal di seluruh negara bagian secara besar-besaran mulai Jumat malam (30/6) sehubungan berakhirnya program pendaftaran E-Card atau Kartu Pekerja Ilegal Sementara.Selengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan resmi memberlakukan tarif batas atas dan batas bawah untuk taksi berbasis aplikasi mulai awal Juli sesuai revisi Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.Besaran tarif atas dan bawah itu dibagi dalam dua wilayah. Wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali sebesar Rp 3.500 per kilometer untuk batas bawah dan Rp6.000 per km untuk batas atas. Sedangkan Wilayah II yaitu Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua sebesar Rp3.700 per km untuk batas bawah dan Rp6.500 per km untuk batas atas.Komentar beragam pun muncul dari para pelanggan taksi online. Sebagian pengguna mengatakan akan tetap menggunakan taksi online karena kemudahan melalui aplikasi, pengguna lainnya berharap penetapan tarif baru membuat pelayanan taksi online maupun reguler menjadi lebih baik.Baca selengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Curiga sedang dibohongi? Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah orang di hadapanmu sedang mengatakan hal sejujurnya atau justru sebaliknya.Baca di sini.

Editor: Fitri Supratiwi