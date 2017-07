Direktur Kreatif Calvin Klein, Inc. gandeng The xx garap video klip "I Dare You" (Antara/Alasdair McLellan)

Alasdair McLellan sutradara dan fotografer video klip ini



NEW YORK (Antara/BUSINESS WIRE) -- Calvin Klein, Inc hari ini mengumumkan direktur kreatif Raf Simons bekerjasama dengan The xx dan fotografer dan sineas Alasdair McLellan untuk menggarap konsep kreatif dan penyutradaraan video klip band asal Inggris ini berjudul "I Dare You".Untuk melihat siaran pers multimedia, silakan klik: http://www.businesswire.com/news/home/20170628006297/en/ Digawangi oleh Jamie Smith, Romy Madley Croft, dn Oliver Smith, The xx merupakan salah satu band yang sangat digandrungi oleh Simons, yang juga sangat menyukai video klip band ini yang bertajuk "On Hold" dan "Say Something Loving" karya McLellan. Menyadari adanya korelasi antara video klip dan karya-karyanya di, Simons sangat senang dapat turut terlibat dalam pembuatan video klip ketiga band ini, dimana dia akan menyumbangkan visinya dalam konsepsi arsitektural dan atmosfer serta melibatkan sejumlah model dariDigarap di Lloyd Wright's Sowden house dan John Lautner's Rainbow House di Los Angeles, video klip ini dibuka oleh adegan dari aktris, yang juga menjadi model di kampanye periklanan, dan diikuti penampilan dari, yang juga menjadi model kampanye musim semi 2017 koleksi pakaian dalam pria, yang hadir sebagai Costume Institute Benefit 2017 sebagai tamu brand; dan dua modeldan, yang masing-masing tampil di kampanye periklanan brand ini dan pertunjukan koleksi pakaian musim gugur 2017Video ini akan mulai tayang di kanal YouTube The xx. Untuk informasi lebih lanjut tentang kerjasama ini, silakan klik disini Telah berdiri sejak 135 tahun lalu, PVH telah menjelma menjadi salah satu perusahaan yang sukses mengembangkan berbagai brand dan bisnis yang sarat akan warisan kultur Amerika, sehingga menjadikannya sebagai salah satu perusahaan pakaian terbesar di dunia. Kami memiliki lebih dari 35.000 mitra yang tersebar di lebih dari 40 negara dan mencatatkan pendapatan tahunan hingga USD delapan miliar. Kami adalah pemilik brand ikonik CALVIN KLEIN Speedo *, Warner's , dan Olga , dan memasarkan berbagai barang di bawah naungan brand yang terkenal secara internasional dan berlisensi.*Brand Speedo dilisensikan untuk kawasan Amerika Utara dan Karibia selamanya oleh Speedo International, Limited.: © 2017 Alasdair McLellanSOCIAL MEDIA: f acebook.com/calvinklein snapchat: calvinkleinbrand handle: @calvinkleinBaca versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170628006297/en/KontakCalvin Klein, Inc.Alexandra Wagner, 212-292-9794SVP, Corporate Communicationsalexandrawagner@ck.comatauAmanda Peña, Director, 212-292-9223Corporate Communicationsamandapena@ck.comSumber: Tommy Hilfiger

Editor: PR Wire