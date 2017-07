Moody's Analytics sabet empat penghargaan Risk Technology Implementation dari The Asian Banker

HONG KONG (Antara/BUSINESS WIRE) -- Moody's Analytics hari ini mengumumkan telah memenangkan empat penghargaan Risk Technology Implementation dari The Asian Banker.Moody's Analytics memenangkan penghargaan Compliance Risk Technology Implementation of the Year dan Risk Technology Implementation of the Year bersama Standard Chartered Bank. Pada kategori Liquidity Risk Technology Implementation of the Year, Moody's Analytics meraih penghargaan ini bersama AFFIN Bank Group. Puncaknya, perusahaan ini memenangkan penghargaan Enterprise Risk Technology Implementation of the Year bersama Bank of Beijing dan Jiangsu Hoperun Software Company."Merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat meraih penghargaan-penghargaan ini dari The Asian Banker bersama sejumlah mitra kami yang terhormat seperti Standard Chartered Bank, AFFIN Bank Group, Bank of Beijing, dan Jiangsu Hoperun," ujar Managing Director Moody's Analytics Andrew Bockelman. "Solusi-solusi Moody's Analytics membantu bank-bank di seluruh Asia Pasifik meningkatkan efisiensi kerja, menstandarisasi dan mengotomasikan segala proses kerja, dan membantu memenuhi syarat-syarat regulasi dan berbagai tantangan operasional."Dengan menggunakan solusi RiskAuthority ™ dari Moody's Analytics, Standard Chartered Bank berhasil meraih wawasan dan kemampuan yang lebih luas di dalam portofolionya, sehingga memungkinkan pihak bank untuk membuat regulasi informasi dan keputusan manajemen risiko. Pengimplementasian solusi ini memangkas waktu proses bank secara signifikan dan membantu bank mewujudkan penghematan anggaran infrastruktur.Dengan memanfaatkan RiskAuthority dan RiskConfidence ™ dari Moody's Analytics, AFFIN Bank Group berhasil wujudkan alur kerja yang konsisten dan teratur guna meraih hasil kerja yang optimal dengan cepat dan tepat. Hasilnya, bank ini mampu wujudkan efisiensi operasional, meningkatkan kapabilitas pelaporan dan analisis risiko, dan membantu bank dalam pembuatan keputusan dan manajemen risiko.Jiangsu Hoperun memainkan peran penting dalam mengimplementasikan solusi RiskAuthority dariMoody's Analytics di Bank of Beijing dengan mempersiapkan dan mengeksekusi rencana proyek, mengkoordinir tim-tim kerja, dan melaporkan progres kerja. Begitu solusi ini diimplementasikan, Bank of Beijing mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu penghitungan aset tertimbang menurut risiko serta penghitungan dan pelaporan rasio kecukupan modal. Sementara itu, peningkatan otomasi berdampak pada penghematan anggaran bagi pihak bank."Moody's Analytics menjadi nama yang paling sering muncul di berbagai penghargaan manajemen risiko tahun ini," kata Managing Director The Asian Banker Foo Boon Ping. "Pencapaian mereka merefleksikan kedalaman dan kualitas solusi-solusi mereka, dan betapa ampuhnya solusi-solusi tersebut membantu berbagai lembaga keuangan di Asia Pasifik mengelola risiko dengan lebih efisien lagi, mengotomasikan proses manual, dan beradaptasi dengan beragam kondisi regulasi yang terus berubah-ubah."Kemenangan ini kembali menambah daftar penghargaan industri Moody's Awards. Untuk daftar selengkapnya, silakan kunjungi moodys.com/awards dan gulir ke bawah ke rubrik Moody's Analytics. Klik disini untuk mengunjungi situs Moody's Analytics Klik disini untuk informasi lebih lanjut tentang The Asian Banker AwardsMoody's Analytics membantu profesional industri pasar modal dan manajeme risiko di seluruh dunia menghadapi pasar yang terus berkembang dengan percaya diri. Perusahaan ini menawarkan berbagai perangkat unik dan praktik terbaik untuk mengukur risiko berdasarkan pengalaman di dalam analisis kredit, riset ekonomi, dan manajemen risiko finansial. Dengan menyediakan piranti lunak paling mutakhir, layanan konsultasi dan riset, termasuk analisis Moody’s Investor Service yang eksklusif, Moody's Analytics mengintegrasikakan dan mengkostumisasikan beragam penawarannya untuk menghadapi berbagai tantangan bisnis. Moody's Analytics adalah perusahaan subsider Moody's Corporation (NYSE: MCO), dengan pendapatan tahun 2013 mencapai USD 3,6 miliar, mempekerjakan sekitar 10.600 karyawan di seluruh dunia, dan beroperasi di 36 negara. Untuk informasi lebih lanjut tersedia di www.moodysanalytics.com Baca versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170628006446/en/

KontakMoody’s AnalyticsHector Lim, 0061.292.708.141Vice President,Corporate Communicationshector.lim@moodys.comatauMoody’s AnalyticsJustin Bursztein, +1-212-553-1163justin.bursztein@moodys.comSumber: Moody’s Analytics

Editor: PR Wire