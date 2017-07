Dole Food Company, Inc. umumkan dimulainya permohonan persetujuan atas Senior Secured Notes senilai 7.25% per 2025

Westlake Village, California (Antara/Business Wire) -- Dole Food Company, Inc. mengumumkan dimulainya permohonan persetujuan terkait perubahan tertentu ("Amandemen") dalam Surat Perjanjian Rangkap Dua (Indenture) tertanggal 6 April 2017 antara Dole, DFC Holdings, LLC ("Holdings"), sebagai penjamin, pihak penjamin tambahan bagi anak perusahaan, dan Wilmington Trust, National Association, sebagai pengawas ("Pengawas"), yang mengelola Senior Secured Notes senilai 7.25% per 2025 ("Notes") ("Indenture"). Saat ini, jumlah pokok terhutang dari Notes tersebut secara keseluruhan mencapai USD 300.000.000.Amandemen akan melepaskan Holdings dari penjaminannya di bawah Indenture (dan kewajiban terbatas lainnya berdasarkan Indenture dan Dokumen Surat Berharga (sebagaimana dijelaskan dalam Indenture)), dalam setiap kasus, saat pelaksanaan IPO Berkualitas (sebagaimana didefinisikan dalam Indenture) sehubungan dengan saham umum dari Penerbit, dan tunduk pada pelepasan jaminan Holdings secara bersamaan (atau sebelumnya) secara substansial sesuai Perjanjian Kredit Pinjaman dan Perjanjian Kredit Bergulir (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Indenture).Permohonan persetujuan dikondisikan pada saat diterimanya persetujuan dari para pemegang catatan tertanggal 23 Juni 2017 dari mayoritas dalam jumlah pokok keseluruhan Notes ("Persetujuan yang Harus Dimiliki"). Permohonan persetujuan akan berakhir pada pukul 17.00 waktu New York pada 6 Juli 2017, kecuali jika diperpanjang ("Tanggal Kadaluarsa").Dole akan, segera setelah Tanggal Kadaluarsa dan tunduk pada kepuasan atau pengabaian segala persyaratan atas permohonan persetujuan, membayar kepada masing-masing pemegang Notes yang telah menyampaikan (dan tidak mencabut) permohonan yang sah yang mendukung Amandemen pembayaran tunai ("Consent Fee") sebesar USD 2.50 untuk setiap USD 1.000 jumlah pokok Notes yang dengannya izin telah disampaikan.Amandemen akan dipengaruhi oleh, dan akan efektif setelah, pelaksanaan indenture tambahan. Dole mengusulkan untuk melaksanakan indenture tambahan segera setelah memperoleh Persetujuan Persyaratan terkait. Pada saat itu, Amandemen yang dilakukan oleh indenture tambahan akan menjadi efektif dan izin tidak dapat dicabut kembali.Untuk pernyataan lengkap mengenai syarat dan ketentuan permohonan persetujuan, para pemegang Notes harus mengacu pada Pernyataan Permohonan Persetujuan tertanggal 26 Juni 2017 ("Pernyataan Permohonan Persetujuan"), yang dikirim ke semua pemegang Notes pada tanggal tercatat.Agen Permohonan sehubungan dengan permohonan persetujuan ini adalah Morgan Stanley & Co. LLC. Pertanyaan seputar permohonan persetujuan dapat diajukan ke Morgan Stanley & Co. LLC, Kepada: Liability Management Group di nomor (800) 624-1808 (bebas pulsa) atau (212) 761-1057. Global Bondholder Services Corporation bertindak sebagai Agen Informasi dan Agen Tabulasi sehubungan dengan permohonan persetujuan. Permintaan bantuan untuk menyampaikan persetujuan ataupun untuk salinan tambahan pernyataan permohonan persetujuan harus ditujukan kepada Agen Informasi di nomor (866) 470-3900 (bebas pulsa), (212) 430-3774 (bank dan broker) atau contact@gbsc-usa.com.Pengumuman ini bukan merupakan penawaran untuk membeli atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas apapun. Permohonan persetujuan dibuat semata-mata atas Pernyataan Permohonan Pemberian dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.Rilis ini berisi "pernyataan berwawasan ke depan", dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 yang meliputi sejumlah risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan, yang didasarkan pada harapan manajemen saat ini, umumnya dapat dikenali dengan penggunaan istilah seperti "dapat atau bisa (may)", "akan (will)", "mengharapkan (expects)", "percaya (believes)", "bermaksud (intends)", "mengantisipasi (anticipates)" dan berbagai ungkapan serupa lainnya. Potensi risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil actual menjadi berbeda secara materiil dari yang diungkapkan atau tersirat di sini termasuk fenomena terkait cuaca; respon pasar terhadap tekanan volume industri; persediaan dan harga produk dan bahan baku; persediaan dan harga energi; perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang; krisis ekonomi; risiko keamanan di negara-negara berkembang; konflik internasional, serta kebijakan kuota, tarif dan tindakan lainnya dari pemerintah. Informasi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil keuangan Dole tercantum dalam Pernyataan Permohonan Persetujuan dan dokumen-dokumen yang tercakup di dalamnya.Lihat versi sumber di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/ KontakDole Food Company, Inc.William Goldfield, 818-874-4647Sumber: Dole Food Company, Inc.

