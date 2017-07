Peringati cerita dongeng karya Hans Christian Andersen, Keio Plaza Hotel Tokyo gelar "Princess Mermaid Sweet Buffet"

Keio Plaza Hotel Tokyo's "Princess Mermaid Sweets Buffet" will offer desserts patterned after various sea creatures reminiscent of characters from The Little Mermaid fairy tale (Antara/Keio Plaza Hotel Tokyo)

Tokyo (Antara/BUSINESS WIRE) -- Keio Plaza Hotel Tokyo, salah satu hotel paling bergengsi yang terletak di Shinjuku, Tokyo akan menyelenggarakan event "Princess Mermaid Sweets Buffet" dalam rangka memperingati cerita dongeng "The Little Mermaid" karya Penulis Denmark Hans Christian Andersen. Event buffet ini akan menyajikan menu makanan penutup berbentuk beragam binatang laut yang terinspirasi dari karakter-karakter dari cerita Putri Duyung, dan akan diselenggarakan di All Day Dining Restaurant "Jurin" di lantai dua Keio Plaza Hotel Tokyo pada 1 Juli hingga 30 September 2017.Untuk melihat siaran pers multimedia, silakan klik: http://www.businesswire.com/news/home/20170622005536/en/ Menu makanan penutup tahun ini akan menghadirkan karakter-karakter makhluk laut yang lebih beranekaragam dibandingkan tahun sebelumnya. Sajian yang akan dihidangkan diantaranya adalah kue tart yang berbentuk kumang-kumang yang bagian tempurungnya menggunakan waffle cone, roti yang dibentuk sedimikian rupa menyerupai anjing laut, cream puff yang menyerupai ikan, dan kue gulung yang menyerupai belut moray. Selain itu, juga terdapat, hidangan spesial "Blue Mermaid Jelly" yang menggunakan jeli rasa Blue Hawaaii, serta macaroon yang dibuat menyerupai kerang mutiara dengan warna sesuai suasana musim panas.Selama bulan Juli, agar para tamu semakin nyaman, kami juga akan mempersiapkan menu spesial yang terbuat dari semangka, yang merupakan buah favorit di Jepang selama musim panas. Di samping itu, kami pun akan menyediakan berbagai makanan penutup dan minuman buah musiman seperti kue semangka dan stroberi, watermelon fruit punch, dan berbagai menu menyegarkan lainnya.All Day Dining Restoran "Jurin" kami dikenal luas kerap menyajikan berbagai menu musiman yang terinspirasi dari beragam dongeng seperti Alice's Adventures in Wonderland dan Peter Rabbit. Tim koki kue akan menyajikan berbagai menu makanan penutup lezat yang terbagi ke dalam lima kategori dengan total panjang penyajian mencapai 15 meter yang akan dihidangkan setiap hari mulai pukul 15:00 hingga 17:30 selama penyelenggaraan event ini. Sajian buffet ini pun digelar tahun lalu dengan mengambil tema The Little Mermaid dan mendapatkan sambutan luar biasa dari para tamu. Selain itu, kami pun akan menawarkan paket pernikahan bertema The Little Mermaid untuk agar lebih banyak tamu dapat menikmati event tematik ini."Princess Mermaid Dessert Buffet"Tanggal: 1 Juli - 30 September 2017Buka : Sepanjang makan malamWaktu : 15:00 - 17:30 soreBiaya : 3,800 yen/orang dewasa2,600 yen/anak-anakBaca versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170622005536/en/ KontakHotel Keio Plaza TokyoKeiko Kawashima, +81-3-5322-8010Public Relations Managerkeiko-kawashima@keioplaza.co.jpSumber: Keio Plaza Hotel Tokyo

Editor: PR Wire