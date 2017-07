SAISON INFORMATION SYSTEMS: SCSK Asia Pasifik jadi mitra HULFT bersertifikasi

Memperkuat penjualan, implementasi dan dukungan teknis bagi penawaran integrasi IT HULFT di kawasan ASEAN



Tokyo (Antara/Business Wire) -- SCSK Asia Pasifik menjadi mitra HULFT bersertifikasi untuk memperkuat penjualan, implementasi dan dukungan teknis penawaran integrasi IT HULFT di kawasan ASEAN.Rilis Berita Pintar ini menampilkan multimedia. Lihat rilis lengkapnya di sini: http://www.businesswire.com/news/home/20170626006295/en/ SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. (Managing Director: Shu Wei; dalam hal ini: SCSK Asia Pasifik) merupakan anak perusahaan SCSK Corporation di Singapura (kantor pusat: Tokyo, Jepang; CEO: Tooru Tanihara; dalam hal ini: SCSK).HULFT Pte. Ltd. (dalam hal ini: HULFT Pte) adalah anak perusahaan Saison Information Systems Co., Ltd. di Singapura (kantor pusat: Tokyo, Jepang; CEO: Kazuhiro Uchida; dalam hal ini: Saison Information Systems). Perusahaan ini memproduksitermasuk HULFT (managed file transfer, MFT) dan DataSpider Servista (enterprise data integrasi, EDI).HULFT Pte mensertifikasi SCSK Asia Pasifik sebagai HULFT Implementation Partner* pada Mei 2017.*Penunjukan khusus dalam Program Mitra HULFT (HPP), yang memberi sertifikasi kepada para peserta untuk menyediakan berbagai layanan bagi produk-produk middleware manajemen data HULFT.SCSK telah menawarkan berbagai solusi integrasi data sejak akhir 1990an dan memiliki rekam jejak lebih dari 250 proyek yang telah berhasil diimplementasikan.Sejak terbentuk pada tahun 2007, SCSK Asia Pasifik telah menyediakan dukungan IT strategis sebagai mitra bisnis perusahaan Jepang di kawasan ASEAN. Sebagai upaya dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang begitu pesat, minat terhadap integrasi data meningkat di kawasan tersebut, terutama di industri keuangan dan manufaktur.Perkembangan ini menjadi waktu yang tepat bagi HULFT dan DataSpider Servista untuk membangun kapabilitas dalam menyediakan penjualan, layanan implementasi dan dukungan yang konsisten. Produk middleware ini memungkinkan para penggunanya untuk memanfaatkan peluang bisnis baru dengan memastikan integrasi perangkat, cloud dan aplikasi yang handal dan aman.SCSK Asia Pasifik telah menerima pemesanan dari beberapa perusahaan dan mulai menyediakan layanan pendukung yang bertujuan sebagai penyedia solusi satu pintu bagi para pelanggan di kawasan ASEAN.Menjadikan Singapura sebagai basisnya, HULFT Pte akan bekerja sama dengan SCSK Asia Pasifik dalam mengembangkan bisnis di beberapa pasar termasuk Indonesia, Thailand. Perusahaan tersebut juga akan bekerja sama dalam membantu para pelanggan untuk memasuki kawasan ASEAN dengan pengintegrasian data.Kompatibel dengan berbagai platform yang pernah ada sejak peluncurannya pada tahun 1993, HULFT adalah middleware managed file transfer (MFT) yang dilengkapi dengan semua fungsi yang dibutuhkan perusahaan untuk berbagi data antar sistem bisnis. Pada Maret 2017, terdapat 189.600 lisensi HULFT yang digunakan oleh 8.700 perusahaan di 43 negara di seluruh dunia, yang terdiri dari berbagai macam bidang industri. Selain mengirim, menerima dan mengelola aktivitas transfer file, HULFT juga mencakup fungsi periferal yang penting bagi pemindahan file, termauk keamanan dan integrasi data sebelum dan sesudah transfer. Detil produk: https://www.hulft.com/en/hulft-mft/ Pada Maret 2017, DataSpider Servista telah diinstal oleh lebih dari 3.000 perusahaan, Di Jepang, DataSpider Servista menduduki posisi no.1 dalam kepuasan pelanggan selama empat tahun berturut-turut*. GUI-nya memungkinkan persiapan yang cepat dan mudah tanpa memerlukan koding. Adaptornya dapat menghubungkan berbagai macam sistem, aplikasi, database dan sumber data lainnya yang dipasang di tempat maupun di cloud. DataSpider Servista juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi berbagai proses, sehingga sangat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Detil produk: https://www.hulft.com/en/dataspider-servista *Sumber: survei EAI Software oleh Nikkei BP Consulting, April 2017.SCSK Corporation• Kantor pusat: Toyosu Front, 3-20 Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan• Berdiri: Oktober 1969• Representatif: Tooru Tanihara (Representative Director and President, Executive Officer)• Website: http://www.scsk.jp/index_en.html SCSK Asia Pacific Pte. Ltd.• Kantor pusat: #05-04 Mapletree Anson, 60 Anson Road, Singapore 079914• Berdiri: November 2007• Representatif: Shu Wei• Website: http://www.scskap.com/english/index.html Saison Information Systems Co., Ltd.• Kantor pusat: Sunshine 60 (21F), 3-1-1 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-6021, Japan• Berdiri: September 1970• Presiden: Kazuhiro Uchida (President & CEO)• Website: http://home.saison.co.jp/english/ Catatan:*HULFT dan nama-nama produk terkait adalah merk dagang terdaftar atau merk dagang Saison Information Systems Co., Ltd.*DataSpider dan DataSpider Servista adalah merk dagang terdaftar atau merk dagang Appresso K.K.*Nama-nama perusahaan, nama-nama produk dan nama-nama layanan lainnya adalah merk dagang terdaftar atau merk dagang dari masing-masing perusahaan.Lihat versi sumber di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170626006295/en/ KontakTentang Produk:SCSK Corporation+81-3-5166-1960IT Engineering Division Middleware Departmenthulft-sales@ml.scsk.jpatauSaison Information Systems Co., Ltd.Masaaki Takayama, +81-3-3988-5301HULFT Divisioninfo@hulft.comatauKontak Pers:SCSK CorporationKurioka, +81-3-5166-1150Public Relations DepartmentatauSCSK Asia Pacific Pte. Ltd.Hasegawa, +65-6530-5687Business Solution TeamEnterprise Solution Departmentcontacts@scskap.comatauSaison Information Systems Co., Ltd.Akane Toyota / Seiko Yokoi, +81-3-3988-3477Corporate Planning Departmentkikaku@saison.co.jpSumber: Saison Information Systems Co., Ltd.

Editor: PR Wire