Gunakan sandi "eceran-grosiran", ini isi percakapan Patrialis Akbar-Kamaludin

Hal itu terungkap dalam sadapan percakapan telepon antara Patrialis Akbar dan Kamaludin pada 30 November 2016 yang diputar dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.





Berikut petikannya:











Jaksa penuntun umum KPK Lie Putra Setiawan kemudian menanyakan maksud dari "grosiran" tersebut kepada Patrialis yang hadir dalam sidang.







"Berarti ada yang putus," jawab Patrialis.

"Artinya yang mengucapkan kalimat grosiran pertama itu adalah Pak Kamal, terus saya reflek itu bukan grosiran," ujar Patrialis menjawab.





Ketua majelis hakim Nawawi Pamolango kemudian menanyakan apa maksud grosiran itu, yang dijawab oleh Patrialis bahwa ia tidak begitu paham.





Jaksa Lie mengatakan bahwa pada menit pertama detik 54 percakapan, Patrialis menyebut "Itu kan pedagang grosiran".







"Ini kata-kata Anda, tetap tidak mengerti?" cecar jaksa Lie.



"Pada menit ke-2 detik ke-4 saudara mengatakan juga 'gak ada eceran', tetap tidak paham?" tanya jaksa Lie lebih lanjut.

"Kalau ada grosiran berarti eceran tidak ada," ujar Patrialis.





Selain tentang "grosiran" dan "eceran", jaksa juga menanyakan kepada Patrialis siapa "adinda" yang dimaksud dalam percakapan itu.







Patrialis mengatakan, "adinda" adalah Surya.



"Betul," jawabnya.





Lalu, jaksa mempertanyakan maksud percakapan menit ke-2 detik ke-28, di mana Patrialis mengatakan 'kalau ada ya ada, kalau enggak kita pakai pesawat lain juga boleh'.



"Selama rekaman itu ada, pasti ada pembicarannya. Saya dari awal tidak membantah tapi ujungnya saya tidak pernah bicara masalah uang," jawab Patrialis.





Dalam sidang hari ini, Patrialis menjadi saksi untuk terdakwa Basuki Hariman dan Ng Fenny yang didakwa memberikan uang sejumlah 50 ribu dolar AS (sekitar Rp690 juta), Rp4,043 juta dan menjanjikan uang Rp2 miliar kepada Patrialis untuk mempengaruhi putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.



Editor: Heppy Ratna