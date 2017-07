Sunoto siap kejutkan Surabaya dalam "One Championship"

Jakarta (ANTARA News) - Petarung andalan Indonesia, Sunoto mengaku siap membuat kejutan publik Surabaya, Jawa Timur yang tahun ini menjadi tuan rumah kejuaraan tarung bebas internasional "One Championship 2017" di GOR Kertajaya Arena, 29 Juli."Ini akan menjadi pertarungan keempat saya di gelaran One Championship di Indonesia. Saya percaya para penonton Indonesia terutama publik Surabaya memberikan energi ekstra dan motivasi saat bertarung nanti," kata Sunoto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Pria yang memiliki julukan "The Terminator" memiliki rekor profesional 6-3. Namun, untuk rekor pertarungan di Indonesia 5-0. Kondisi dipastikan akan memacu semangat untuk lebih baik lagi, apalagi pertumbuhan olahraga tarung bebas ini terus meningkat.Pada pertarungan kelas bantam sebanyak tiga ronde ini, Sunoto akan berhadapan dengan petarung asal Filipina, Rocky Batolbatol. The Terminator berharap publik Surabaya benar-benar memberikan dukungan penuh agar dirinya bisa mengalahkan wakil Filipina itu.Sunoto selama ini dikenal dengan keunggulan saat bergulat dan meraih kemenangan di atas matras. Tiga dari enam kemenangan didapatkan karena lawan menyerah. The Terminator mengakui jika bertarung di Tanah Air merupakan tawaran yang tidak dapat ditolak."Orang tua saya cukup percaya olahraga ini karena bela diri ada di aliran dari kami melalui silat. Saya berfikir bahwa tarung bebas akan berkembang di seluruh Asia Tenggara tentunya Indonesia. Saya melihat One Championship memiliki banyak hal untuk mmebawa olahraga ini ke tingkat yang lebih tinggi," ujar Sunoto, menambahkan.Sunoto melawan Rocky Batolbatol melawan salah satu pertarungan dalam One Championship 2017 Surabaya. Masih banyak pertarungan yang bakal disajikan dan partai puncaknya akan mempertemukan juara dunia kelas terbang One yaitu Kairat Akhmetov yang akan berhadapan Adriano Moraes.Sementara itu, One Championship Charimman and CEO, Chtrai Sityodtong mengatakan ditunjukkan Surabaya menjadi tuan rumah kejuaraan tarung bebas yang saat ini lagi naik daun ini tidak lepas dari atmosfer maupun animo petarung Indonesia untuk turun pada kejuaraan ini.Tidak hanya Surabaya, One Championship juga bakal hadir di Jakarta. Bisa dipastikan pada kejuaraan di Ibu Kota ini tidak kalah hebatnya karena beberapa pertarungan untuk memperebutkan predikat juara dunia bakal digelar.(T.B016/C004)

Editor: Ruslan Burhani