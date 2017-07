BPS catat adanya kenaikan harga gabah

Jakarta (ANTARA Newsntara) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar 0,97 persen menjadi Rp4.528 per kilogram pada Juni 2017.Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa kenaikan gabah kering panen di tingkat petani tersebut juga diikuti pada tingkat penggilingan menjadi Rp4.615 per kilogram atau mengalami kenaikan 0,98 persen."Harga gabah pada tingkat petani dan penggilingan mengalami kenaikan, namun harga beras secara relatif terkendali," kata Suhariyanto.Harga rata-rata untuk gabah kering giling di petani Rp5.564 per kilogram atau naik 0,60 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.677 per kilogram atau naik 0,99 persen. Sementara harga gabah kualitas rendah di tingkat petani sebesar Rp3.934 per kilogram atau naik 0,96 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.008 per kilogram atau naik 1,05 persen.Pantauan BPS tersebut berdasarkan 1.124 transaksi penjualan gabah di 24 provinsi selama Juni 2017, yang didominasi transaksi gabah kering panen sebanyak 63,88 persen, gabah kualitas rendah 21,09 persen, dan gabah kering giling 15,03 persen.Dibandingkan Juni 2016, rata-rata harga pada Juni 2017 di tingkat petani untuk semua kualitas GKP dan GKG mengalami kenaikan masing-masing 0,60 persen dan 2,47 persen, sedangkan gabah kualitas rendah mengalami penurunan sebesar 1,85 persen.Di tingkat penggilingan rata-rata harga untuk kualitas GKP dan GKG juga mengalami kenaikan masing-masing 0,37 persen dan 2,73 persen, sedangkan gabah kualitas rendah mengalami penurunan sebesar 2,48 persen.Untuk harga beras, pada Juni 2017 rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.444 per kilogram naik sebesar 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya.Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp8.794,00 per kilogram, yang juga naik sebesar 0,05 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.380,00 per kilogram naik sebesar 0,07 persen."Harga beras kualitas premium naik tipis, medium hampir flat," ujar Suhariyanto.Dibandingkan dengan Juni 2016, rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2017 untuk kualitas premium naik 0,96 persen, kualitas medium turun 1,99 persen, dan kualitas rendah juga turun 2,35 persen.(T.V003/B012)

Editor: Ruslan Burhani