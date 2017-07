Wall Street berakhir bervariasi di tengah data ekonomi positif

New York (ANTARA News) - Bursa saham Wall Street berakhir bervariasi pada Senin (Selasa pagi WIB), hari perdagangan pertama pada kuartal ketiga, karena para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi positif menjelang liburan Hari Kemerdekaan AS.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 129,64 poin atau 0,61 persen menjadi ditutup pada 21.479,27 poin. Indeks S&P 500 menambahkan 5,60 poin atau 0,23 persen menjadi berakhir di 2.429,01 poin.Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq kehilangan 30,36 poin atau 0,49 persen menjadi ditutup pada 6.110,06 poin.Indeks pembelian manajer (PMI) Juni mencapai 57,8 persen, meningkat 2,9 persen dari angka Mei sebesar 54,9 persen dan mengalahkan konsensus pasar sebesar 55,1 persen, Institute for Supply Management mengatakan, Senin (3/7).Indeks Pembelian Manajer (PMI) Manufaktur IHS Markit yang disesuaikan secara musiman tercatat 52,0 pada Juni, turun dari 52,7 selama Mei.Sementara itu, pengeluaran konstruksi AS selama Mei 2017 diperkirakan pada tingkat tahunan disesuaikan secara musiman sebesar 1.230,1 miliar dolar AS, hampir sama dengan perkiraan April yang direvisi, Departemen Perdagangan mengatakan Senin (3/7).Penurunan baru-baru ini di sektor teknologi terus membebani pasar, yang membuat indeks saham teknologi berat tersebut berkinerja lebih buruk daripada dua indeks utama lainnya.Harga minyak juga menjadi fokus, yang diperdagangkan lebih tinggi pada Senin (3/7), setelah membukukan kenaikan tujuh hari beruntun pada Jumat (30/6) karena data menunjukkan jumlah rig minyak AS jatuh untuk pertama kalinya sejak Januari.Pasar saham AS berakhir pada Senin pukul 13.00 (1700 GMT) waktu setempat dan akan ditutup pada Selasa (4/7) untuk liburan memperingati Hari Kemerdekaan AS.

Editor: AA Ariwibowo