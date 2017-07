Morata semakin dekat dengan Manchester United

Madrid (ANTARA News) - Penyerang Spanyol Alvaro Morata semakin dekat dengan kepindahan senilai 70 juta euro dari Real Madrid menuju Manchester United, demikian dilaporkan media Spanyol pada Senin.Agen sang penyerang, Juanma Lopez, dan ayahnya berfoto saat tiba di stadion Santiago Bernabeu Real pada Senin untuk melakukan pertemuan dengan sang juara Eropa.Dan harian Spanyol AS melaporkan bahwa kedua belah pihak semakin dekat untuk menyelesaikan kesepakatan pada akhir pekan.Juara Liga Europa United akan melakukan perjalanan untuk tur pramusim mereka ke AS pada 9 Juli. Mereka akan menghadapi Real di Santa Clara sebelum berhadapan dengan sang juara Liga Champions di Piala Super UEFA pada 8 Agustus.Mantan penyerang Juventus mengoleksi 20 gol di semua kompetisi musim lalu. Ia tampil sebagai pemain inti sebanyak 17 kali, yang membuat dirinya memiliki rasio gol per pertandingan terbaik di antara sederet penyerang Real Madrid.Ia juga mampu mencetak gol-gol vital, termasuk gol penentu kemenangan larut saat melawan Sporting Lisbon, Villarreal, dan Athletic Bilbao.Lulusan akdemi Real, Morata, melakukan debutnya pada 2010 di bawah asuhan manajer United saat ini Jose Mourinho meski ia kemudian pindah ke Juventus pada 2014, kembali dua tahun kemudian ketika klub Spanyol itu mengaktifkan klausa pembelian kembali mereka.Sebagaimana pada musim terakhirnya di Real, ia terbukti menjadi sosok penentu saat sang juara Liga Italia itu membutuhkannya, membawa Juve ke final Liga Champions 2015 dengan mencetak gol penyama kedudukan saat melawan Real di semifinal dan mencetak gol saat mereka kalah 1-3 dari Barcelona di final.Morata (24) gagal mengamankan tempat reguler di Juventus atau Real meski ia beberapa kali tampil sebagai penentu hasil pertandingan, namun jika kepindahannya ke United dapat diselesaikan maka ia berpeluang menjadi penyerang pilihan pertama Mourinho pasca absennya Zlatan Ibrahimovic, yang mengalami cedera lutut serius pada April.

