Suzuki cari 70 konsumen nonton langsung MotoGP

Jakarta (ANTARA News) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mengajak puluhan konsumen Suzuki menyaksikan langsung balapan MotoGP dalam program Suzuki Ready To MotoGP 2017 yang berlangsung 1 Juli s.d. 15 September 2017."Kami langsung bergerak cepat untuk mengajak konsumen Suzuki untuk merasakan sendiri secara langsung serunya nonton MotoGP. Ditambah kesempatan langka bisa berjumpa langsung dengan pebalap Suzuki Andrea Iannone dan Alex Rins," kata Sales & Marketing 2W Deptartemen Head PT SIS, Yohan Yahya, melalui siaran pers, Jumat.Program ini ditujukan kepada seluruh pembeli Suzuki All New Satria F150, GSX-R150 dan GSX-S150.Setelah periode program berakhir, SIS akan mengundi konsumen yang berhak menonton secara langsung MotoGP seri ke-17 di sirkuit Sepang, Malaysia pada 29 Oktober 2017.Program Suzuki Ready To MotoGP 2017 berlaku untuk konsumen yang melakukan pembelian unit motor baik secara tunai ataupun kredit.Hasil pemenangnya akan diumumkan melalui website suzuki.co.id dan laman Facebook "Suzuki Motorcycles Indonesia".

Editor: Gilang Galiartha