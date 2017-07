BNI kembali dukung Tour de Flores

Jakarta (ANTARA News) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali memberikan dukungannya di ajang olahraga balap sepeda tingkat internasional Tour de Flores 2017.





Olahraga balap sepeda yang berada di kelas 2.2 ini dilaksanakan pada 14-19 Juli 2017 yang diikuti 11 negara yaitu Indonesia, Laos, Filipina, Malaysia, Australia, Jepang, Korea Selatan, Iran, Tiongkok, Hongkong, dan Thailand. Para peserta akan menempuh jarak total 760,8 kilometer (km) mulai dari Larantuka dan berakhir di Labuan Bajo.





“Setelah melihat antusiasme Tour de Flores di tahun lalu, kali ini kami kembali menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap perhelatan olahraga balap sepeda satu-satunya di Indonesia Timur yang diawasi langsung oleh Union Cycliste Internationale. Semoga dengan adanya Tour de Flores ini dapat semakin memperkenalkan keindahan alam Indonesia yang nantinya akan berdampak bagi kemajuan perkembangan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur," kata Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo dalam rilisnya, Jumat.





Dukungan BNI terlihat ketika menyambut para peserta yang sampai di garis finish Etape Pertama di Maumere, Kabupaten Sikka, Jumat (14/7) dengan memberikan Green Jersey kepada Top Sprint. BNI menjadi bank penyelenggara Etape 2, Maumere – Ende yang memiliki jarak 142,8 km.





Selanjutnya, para peserta akan mulai start di Etape 2 pada Sabtu (15/7). Dalam rute ini, peserta balap sepeda Tour de Flores akan disuguhi beragam pemandangan cantik khas Flores seperti Pantai Koka lalu menanjak ke Moni tempat Danau Kelimutu.





Selain itu, di rute ini para peserta balap sepeda akan dihadapkan dengan empat kali tanjakan. Tanjakan terberat berada di Liakutu yang membuat para peserta harus mencapai 1.015 meter di atas permukaan laut (mdpl).





Dalam Tour de Flores 2017 salah satu atlet nasional balap sepeda, Jamal Hibatullah yang berada di KFC Cycling Team dalam Etape 1 berhasil meraih gelar runner up, Best Asian Riders dan Best Southeast Asia Riders.





“Semoga Tour de Flores 2017 dapat berjalan dengan lancar, saya juga berharap para atlet tetap dapat menjaga kesehatan dan semangatnya hingga garis finish di Labuan Bajo,” tambah Anggoro.





Perhelatan internasional ini juga disambut meriah oleh BNI dengan mengadakan Pasar Murah BNI Berbagi Sembako bagi 1.000 warga Maumere dan sekitarnya.





“Sebanyak 1.000 paket bahan makanan pokok yang disiapkan pada Pasar Murah di Maumere tersebut. Daerah yang terpilih untuk penyelenggaraan Pasar Murah Berbagi Sembako BNI ditentukan dengan berbagai syarat yaitu merupakan daerah yang masih memiliki masyarakat prasejahtera sesuai dengan masukan dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah setempat serta merupakan daerah-daerah asal keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” kata Anggoro.