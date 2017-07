Dirut Semen Indonesia tutup usia

Jakarta (ANTARA News) - Suasana duka menyelimuti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas meninggalnya Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rizkan Chandra pada Sabtu (15/7).Kabar duka tersebut disampaikan Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia Agung Wiharto kepada wartawan, di Jakarta, yang mengatakan Rizkan Chandra, tutup usia sekitar pukul 16.00 WIB di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan.Agung menjelaskan Rizkan Chandra meninggal akibat sakit yang diderita selama satu bulan.Jenazah Rizkan disemayamkan di rumah duka yang berada di Jalan Foresta Collinare C1 Nomor 9 Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan.Rizkan Chandra kelahiran Jakarta pada tanggal 27 Januari 1969 ini, menjabat Direktur Utama Semen Indonesia sejak Mei 2016.Sebelum menjadi orang nomor satu di Semen Indonesia, Rizkan malang melintang di dunia telekomunikasi.Ia mengawali karir pada Divisi R & D Center Telkom, kemudian berlanjut pada Divisi Multi Media dan sederet jabatan ditempatinya.Pria lulusan teknik informatika di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pendidikan di Management of Technology National University of Singapore ini dipercaya menjabat Presiden Direktur di Telkomsigma, anak usaha Telkom untuk periode Agustus 2010 - Mei 2012.Karir terus berlanjut hingga menjabat Direktur Network & IT Solution Telkom Mei 2012 - Desember 2014.Diangkat sebagai direktur pada usia 39 tahun ketika itu, Rizkan pun tercatat sebagai direksi termuda Telkom.Kini, Rizkan sudah tutup usia 48 tahun. Indonesia kehilangan kader eksekutif terbaik perusahaan milik negara.(T.R017/S027)

Editor: Ruslan Burhani