Rizkan Chandra akan dimakamkan di San Diego Hills

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rizkan Chandra yang tutup usia pada Sabtu (15/7) akan dimakamkan di San Diego Hills Karawang, Jawa Barat, pada Minggu."Kami segenap Direksi dan Komisaris Semen Indonesia turut berduka cita atas meninggalnya Direktur Utama Semen Indonesia, Bapak Rizkan Chandra. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa," kata Pejabat Pengganti Sementara (Pgs) Direktur Utama Semen Indonesia, Darmawan Junaidi, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.Rizkan Chandra meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta pada Sabtu (15/7) pukul 15.40 WIB karena sakit.Darmawan menjelaskan almarhum disemayamkan di rumah duka di Pagedangan, Tangerang Selatan, Banten.Semasa hidupnya, Rizkan Chandra yang merupakan alumnus Jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung angkatan 1987, dikenal sebagai sosok profesional muda yang berpengalaman dan memiliki banyak prestasi.Sebelum bergabung ke Semen Indonesia kepemimpinannya dalam dunia bisnis telah teruji selama menjabat sebagai Direktur Network, IT & Solution PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Komisaris PT Telkomsel dan Direktur Utama PT Sigma Cipta Caraka.Pada Januari 2015, Rizkan Chandra mengemban tugas sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Strategi Bisnis Semen Indonesia. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2016, pria kelahiran Jakarta, 27 Januari 1969 itu, diangkat sebagai Direktur Utama Semen Indonesia periode 2016-2020.Meski belum lama menjabat sebagai Direktur Utama, ia berhasil meningkatkan kinerja Semen Indonesia secara signifikan sehingga membuatnya dinobatkan sebagai Best CEO 2016 oleh majalah Warta Ekonomi dan CEO Inspiratif Jawa Tengah 2016 oleh Suara Merdeka Network.Tak hanya itu, Rizkan Chandra juga berhasil membawa Semen Indonesia menyabet penghargaan sebagai Best Managed Companies di ajang Asias Best Companies pada tahun yang sama.

Editor: Tasrief Tarmizi