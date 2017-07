Piala Emas, AS menang 3-0 atas Nikaragua

Cleveland (ANTARA News) - Gol larut dari Matt Miazga membantu AS menang 3-0 atas Nikaragua di Piala Emas pada Sabtu, dan memastikan tuan rumah memuncaki klasemen Grup B dengan selisih gol.Setelah Panama mengalahkan Martinique dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup B sebelumnya, AS tahu bahwa mereka perlu menang dengan selisih tiga gol untuk menghindari pertemuan di perempat final dengan Kosta Rika, salah satu tim favorit di turnamen ini."Jelas ini merupakan hasil yang bagus untuk kami," kata pelatih AS Bruce Arena. "Ini merupakan pertandingan di mana kami menyia-nyiakan sejumlah peluang dan membuat beberapa hal menjadi lebih sulit bagi kami sendiri," tambahnya terkait kegagalan timnya mengonversi dua penalti.Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-36 ketika sepakan Joe Corona yang terdefleksi membuatnya masuk daftar pencetak gol di ajang internasional untuk pertama kalinya dalam empat tahun.Gol kedua AS juga tercipta dari defleksi ketika tembakan Kelyn Rowe mengecoh kiper Justo Lorento di tiang dekatnya.Miazga mencetak gol ketiga yang krusial, gol internasional pertamanya, ketika ia menanduk tendangan bebas Graham Zusi saat pertandingan tinggal menyisakan dua menit, sebut Reuters.Nikaragua, yang telah tersingkir dari turnamen setelah kalah pada dua pertandingan pertamanya, saat itu harus bermain dengan sembilan pemain setelah mereka kehilangan Luis Copete akibat mendapatkan dua kartu kuning, sedangkan mereka juga harus kehilangan pemain yang mendapat perawatan di pinggir lapangan.Hasil ini terasa sangat kejam bagi kiper Nikaragua Lorente, yang menggagalkan dua penalti dari Dom Dwyer dan Corona.Dua tim teratas dari ketiga grup Piala Emas melaju ke perempat final bersama dengan dua tim peringkat ketiga terbaik.Pada satu-satunya pertandingan perempat final yang telah diketahui pesertanya, Panama akan berhadapan dengan Kosta Rika, sedangkan AS masih harus menunggu siapa yang akan mereka hadapi.Kanada dan Honduras juga telah dipastikan lolos.Meksiko, Jamaika, dan El Salvador masih berjuang untuk lolos dari Grup C.(/H-RF/I015)

Editor: Unggul Tri Ratomo