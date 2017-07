Penerbangan di bandara Belitung kembali lancar

Pangkalpinang, Bangka Belitung (ANTARA News) - Penerbangan di Bandara HAS Hanandjoeddin, di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Minggu sore, kembali normal, sebelumnya aktivitas bandara terhenti karena banjir."Minggu siang aktivitas terhenti total karena landasan penerbangan di Bandara Belitung terendam banjir," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, KA Tajudin, di Pangkalpinang, Minggu malam.Berdasarkan laporan terakhir, kata dia aktivitas penerbangan Bandara HAS Hanandjoeddin, Minggu sore, sudah kembali lancar, karena genangan air banjir di bandara itu sudah sudah tidak ada lagi sehingga sudah aman untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara."Hingga saat ini sudah 14 penerbangan di Bandara HAS Hanandjoeddin dan mudah-mudahan hujan lebat tidak terjadi lagi yang akan merendam kembali bandara itu," ujarnya.Tajuddin mengatakan penerbangan di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin terhenti total sejak Sabtu malam (15/7) hingga Minggu siang (16/7), karena banjir dengan ketinggian air sekitar 40 centimeter.

