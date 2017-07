Agenda Jakarta, dari rapat paripurna DPRD hingga bertemu Spiderman

Jakarta (ANTARA News) - Simak agenda Jakarta yang hari ini masih berlangsung, mulai dari rapat paripurna DPRD hingga kesempatan bertemu pahlawan super Spiderman.1. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, diagendakan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta , perihal penyampaian pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta T.A. 2016 pukul 13.30 WIB2. Kesempatan foto bersama superhero Spiderman Homecoming Official Meet & Greet pada 16 Juni – 23 Juli 2017 di Mall of Indonesia.3. Jakarta Moopi Back to School 2017 digelar pada 10 – 30 Juli 2017di Kids Atrium Gramedia Supermal Karawaci, Tangerang.

Editor: Unggul Tri Ratomo