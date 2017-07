Menteri perindustrian resmikan Koperasi Industri Tanah Air

"Selain link and match ini kami juga mendorong diklat 3 in 1 untuk sektor-sektor industri padat karya seperti sektor industri garmen. Saya berharap Koperasi Industri Tanah Air ini juga dapat berperan serta aktif pada program ini," ujar Airlangga.



Kedua, pendalaman struktur industri; dia mendorong pendalaman struktur industri untuk penguatan pohon industri, khususnya pada sektor hulu.



Dengan program ini Airlangga berharap Indonesia akan menjadi kekuatan dunia pada beberapa sektor industri seperti industri stainless steel, pulp and paper serta otomotif.





Ketiga, pengembangan sektor IKM melalui digitalisasi, di mana sektor digital adalah sektor yang sedang tumbuh tinggi saat ini, maka kami mendorong agar IKM Indonesia dapat memanfaatkan e-commerce setempat dan fintech setempat untuk melejitkan pasar produk-produk IKM.



Keempat, Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor, di mana Kementerian Perindustrian mendorong industri padat karya yang memiliki pangsa pasar ekspor besar seperti tekstil, perhiasan, furnitur, elektronika dapat didorong demi pemerataan ekonomi.



"Karena itu saya juga mendorong Koperasi Industri Tanah Air dapat berperan aktif pada sektor ini demi mendorong pemerataan ekonomi," tukas Airlangga.



Terakhir, implementasi Industri 4.0 Industri 4.0 relatif baru di dunia, namun seluruh negara-negara khususnya negara-negara G20 berlomba-lomba untuk dapat masuk dalam fase ini. "Untuk itu Kementerian Perindustrian juga mendorong agar implementasi Industri 4.0 ini dapat mengembangkan sektor industri yang lebih efisien dan produktif," ungkap Airlangga.



Penerapan Industri 4.0 ini dapat dilihat pada industri elektronika, industri makanan (coklat) dan Industri otomotif. Kementerian Perindustrian sendiri saat ini sedang mengkaji mengenai kesiapan Indonesia untuk Industri 4.0 ini.



