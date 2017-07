Upah harian buruh tani naik 0,25 persen

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa upah nominal harian buruh tani nasional pada Juni 2017 naik 0,26 persen menjadi Rp49.912 dari Rp49.782 pada bulan sebelumnya.Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers mengatakan upah riil juga naik 0,04 persen dari sebelumnya Rp37.380 menjadi Rp37.396."Perubahan upah riil menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh," kata Suhariyanto di Jakarta, Senin.Perubahan daya beli ini, untuk buruh seperti buruh tani dan buruh informal perkotaan yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah di mana semakin tinggi upah riil maka semakin tinggi daya beli upah buruh, atau sebaliknya.Untuk perkembangan upah buruh informal perkotaan, upah nominal buruh bangunan tukang bukan mandor per hari naik 0,02 persen dari Rp83.958 menjadi Rp83.975 per hari, sedangkan upah riil turun dibanding Mei 2017 menjadi Rp64.736 dari sebelumnya Rp65.170 per hari.Upah nominal buruh potong rambut wanita per kepala tercatat naik 0,83 persen dari sebelumnya Rp25.438 per kepala menjadi Rp25.649 per kepala, sedangkan upah riil Juni 2017 naik 0,14 persen dari Rp19.745 menjadi Rp19.772 per kepala.BPS mencatat rata-rata upah nominal Juni 2017 untuk pembantu rumah tangga naik 0,17 persen dari Rp374.453 menjadi Rp375.090 per bulan, sementara upah riil turun 0,52 persen dari Rp290.657 menjadi Rp289.153 per bulan.

