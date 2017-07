Teh dari kulit kopi Garut tembus pasar luar negeri

Bandung (ANTARA News) - Seorang produsen kopi lokal asal Garut mengembangkan produk baru unggulan dari Kabupaten di Jawa Barat itu, cascara tea atau minuman teh dari kulit ceri kopi yang mampu menembus sejumlah pasar di Asia dan Eropa."Kini cascara tea dari Garut sudah merambah pasar luar negeri," kata pemilik Mahkota Coffe, Hari Yuniardi di Jalan Raya Bayongbong, Kabupaten Garut, Rabu.Ia menuturkan, konsumen rutin minuman teh dari kulit kopi Garut itu yakni Hongkong, Singapura dan Amerika Serikat.Produk yang dikembangkan sejak akhir 2014 itu, kata dia, telah dilakukan uji lab oleh perusahaan pada bidang teh di AS yang hasilnya memiliki kualitas sangat baik."Cascara dari Garut ini sudah dites di Amerika dan memiliki kualitas yang sangat baik," katanya.Menurut dia, produknya itu memang masih asing, belum banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Garut, umumnya di Indonesia.Namun sejumlah kafe di Garut, kata dia, sudah cukup banyak menyuguhkan sajian minuman teh dari olahan kulit kopi tersebut."Memang belum banyak yang tahu, tapi sekarang kafe-kafe di Garut sudah memasarkannya untuk mengenalkan kepada orang Garut," katanya.Hari menyampaikan, cascara merupakan teh yang memiliki cita rasa seperti teh pada umumnya, tetapi ada yang unik dengan rasa manis dan asam khas dari kopi.Ia mengetahui kulit kopi bisa menjadi produk minuman teh dari beberapa orang asing, kemudian menjelaskan tentang cara pengolahan dan pemasarannya."Ternyata dari kulit kopi ini bisa dimanfaatkan, dan memiliki nilai jual, juga mempunyai manfaat untuk tubuh yaitu antioksidannya tinggi," katanya.Ia menjelaskan, ada dua jenis bahan baku yang dapat diolah menjadi cascara tea yaitu dari hasil pengupasan oleh mesin pengupas kopi, dan pengupasan dilakukan secara manual kemudian dijemur pada teriknya matahari.Konsumen luar negeri, kata dia, lebih senang olahan secara natural karena rasanya lebih lembut."Pengolahan secara natural sangat lama, bisa sampai satu bulan dijemurnya, atau tergantung cuaca," katanya.Ia menambahkan, produk yang dibuatnya itu cukup terbatas, setiap enam bulan sekali hanya menghasilkan sekitar dua ton cascara.Produknya dijual dengan harga cukup tinggi untuk pasar lokal Rp40 ribu per kilogram, sedangkan pasar luar negeri mencapai 70 dolar AS.

Editor: AA Ariwibowo