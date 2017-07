Dolar AS menguat di tengah data ekonomi

New York (ANTARA News) - Kurs dolar AS diperdagangkan lebih tinggi terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB).Xinhua melaporkan, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,21 persen menjadi 94,803 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1518 dolar AS dari 1,1563 dolar AS, dan pound Inggris turun menjadi 1,3025 dolar AS dari 1,3049 dolar AS pada sesi sebelumnya.Dolar Australia naik tipis menjadi 0,7957 dolar AS dari 0,7923 dolar AS.Dolar AS dibeli 111,79 yen Jepang, lebih rendah dari 112,00 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9553 franc Swiss dari 0,9540 franc Swiss, dan naik tipis menjadi 1,2630 dolar Kanada dari 1,2625 dolar Kanada. (UU.A026)

Editor: Heppy Ratna