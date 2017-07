Piala Emas, AS menang 2-0 atas El Salvador

Washington (ANTARA News) - Dua pemain bertahan Omar Gonzalez dan Eric Lichaj masing-masing mencetak satu gol pada menit-menit akhir babak pertama untuk membawa AS melaju ke semifinal Piala Emas CONCACAF berkat kemenangan 2-0 atas El Salvador pada Rabu.AS akan bertemu Kosta Rika di Arlington, Texas, pada Sabtu, setelah "The Ticos" menang 1-0 atas Panama berkat gol bunuh diri dari gelandang Anibal Godoy pada pertandingan pertama perempat final di Lincoln Field di Philadelphia.Dengan tuan rumah yang bertekad menjuarai turnamen untuk keenam kalinya, bek tengah Gonzalez memecah kebuntuan ketika ia mendefleksi tendangan bebas Michael Bradley menuju gawang lawan dengan sundulan kepala pada menit ke-41.Bek kanan Lichaj kemudian berlari menuju umpan terobosan Clint Dempsey untuk menggandakan keunggulan timnya pada fase akhir babak pertama, ketika ia menaklukkan kiper Derby Carrilli dengan tembakan mendatar.Gelandang Gyasu Zardes memasukkan gol untuk AS pada fase awal pertandingan, namun sepakan cungkilnya tidak disahkan karena offside.Bagaimanapun, meski pertahanan AS mungkin memberi kontribusi pada serangan mereka, kesalahan di lini belakang dapat merugikan tim tuan rumah.El Salvador nyaris mencetak gol melalui serangan pertama mereka ketika penyerang Rodolfo Zelaya menyambar bola operan ke belakang yang buruk dari Lichaj, namun gebrakan itu dapat digagalkan oleh pergerakan Tim Hozard untuk menjauhkan bola dari kakinya.Pada awal babak kedua, mitra Gonzalez di jantung pertahanan Matt Hedges kehilangan bola karena direbut Zelaya di dekat lingkaran tengah lapangan, Zelaya kemudian berusaha melepaskan sepakan lob melewati Howard yang meninggalkan gawangnya, namun bola masih melambung di atas mistar gawang.Tidak lama kemudian, Denis Pineda melepaskan sepakan yang bersarang di sisi gawang setelah memaksimalkan kesalahpahaman antara Lichaj dan Darlington Nagbe.Ketika AS mempertahankan rekor tidak terkalahkan di kandang sendiri menjadi 16 pertandingan melawan El Salvador, bek tim Amerika Tengah itu Henry Romero terlihat menggigit punggung penyerang Jozey Altidore di kotak penalti ketika keduanya berduel untuk memperebutkan posisi pada situasi tendangan sudut.Pada pertandingan-pertandingan perempat final Kamis di Glendale, Arizona, tim favorit turnamen Meksiko akan menghadapi Honduras dan runner up 2015 Jamaika bertemu Kanada.(H-RF/A020)

Editor: Unggul Tri Ratomo