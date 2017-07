Rupiah menguat tapi sangat tipis

Jakarta (ANTARA News) - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis sore, bergerak menguat tapi sangat tipis hanya satu poin menjadi Rp13.322 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.323 per dolar Amerika Serikat (AS).Analis Monex Investindo Futures Putu Agus Pransuamitra di Jakarta mengatakan bahwa mata uang rupiah relatif bergerak mendatar di tengah penantian kebijakan moneter bank sentral Eropa (ECB) dan bank sentral Jepang (BOJ) yang akan diumumkan."Kebijakan moneter dua bank sentral itu menjadi perhatian pelaku pasar global termasuk di dalam negeri sehingga pergerakan kurs di pasar valas cenderung terbatas," katanya.Ia mengatakan bahwa kedua bank sentral itu diharapkan masih menerapkan kebijakan ekspansi dalam rangka mendorong perekonmian menyusul masih rendahnya tingkat inflasi.Dengan begitu, lanjut dia, peluang bagi rupiah untuk melanjutkan kenaikan terhadap dolar AS masih terbuka, apalagi situasi politik di Amerika Serikat belum cukup kondusif seiring dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump gagal meloloskan UU Kesehatan yang baru.Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menambahkan bahwa terbatasnya pergerakan nilai tukar rupiah cukup itu juga seiring dengan antisipasi pelaku pasar terhadap kebijakan Bank Indonesia mengenai suku bunga acuan (BI 7-Day Repo Rate).Ia mengharapkan bahwa sentimen mengenai afirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (Investment Grade) oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) dapat mendorong nilai tukar rupiah terapresiasi lebih tinggi.Sementara itu, dalam kurs tengah Bank Indonesia (BI) hari ini rupiah berada pada Rp13.320 dibandingkan hari sebelumnya (Rabu, 19/7) Rp13.304 per dolar AS.

Editor: Suryanto