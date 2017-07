Kemenpora serahkan bonus All England Rp250 juta

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (menyerahkan bonus masing-masing Rp250 juta kepada empat atlet bulu tangkis yang meraih gelar All England yaitu Praveen Jordan, Debby Susanto, Kevin Sanjaya Sukamuljo, dan Marcus Fernaldi Gideon."Seluruh bonus itu telah dikirimkan hari ini melalui suatu bank pemerintah. Kemenpora tidak bermaksud memperlambat janji pengiriman bonus itu. Kami semata-mata berhati-hati terhadap peraturan yang berlaku," kata Sekretaris Kementarian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.Gatot mengatakan bonus uang tunai sebesar Rp250 juta itu merupakan bentuk penghargaan untuk atlet-atlet bulu tangkis pemenang All England 2016 dan 2017 menyusul bonus dari pemerintah kepada atlet hanya diberikan ketika mereka meraih prestasi pada kejuaraan multicabang olahraga."Kecuali timnas sepak bola sebagai runner up Piala AFF 2016, bonus pada umumnya hanya diberikan ketika kejuaraan multicabang seperti Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, SEA Games, dan ASEAN Paragames," kata Gatot.Bonus uang tunai masing-masing sebesar Rp250 juta untuk empat atlet itu merupakan bonus bersih karena pajak atas bonus itu ditanggung negara.Selain Jordan, Debby, Kevin, dan Marcus, pelatih ganda campuran Richard Mainaky dan pelatih ganda putra Herry Iman Pierngadi yang merupakan pelatih pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) juga menerima bonus dari pemerintah masing-masing sebesar Rp100 juta tanpa dipotong pajak.Bonus untuk atlet juara All England itu, menurut Gatot, berdasarkan Keputusan Menpora No.59/2017 tentang Penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk lainnya Berupa Bonus Uang Kepada olaragawan dan pelatih berprestasi Pada Kejuaraan Single Event Piala All England Tahun 2016 dan 2017."Besaran bonus uang yang diberikan telah memperhitungkan besaran pajak dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Gatot.Pada Jumat (14/7), Menpora Imam Nahrawi merespon sindiran Marcus dalam akun Instagram terkait bonus juara All England yang dijanjikan pemerintah."Mohon maaf baru merespons karena baru Raker dengan DPR malam ini. Mas Kevin dan Mas Marcus serta Mas Praveen dan mbak Debby, mohon maaf untuk kejadian ini. Sekarang saya sedang kontak unit yang bertanggung jawab dalam penyelesaian bonus ini segera untuk memenuhi apa yang sudah menjadi hak dari mas Praveen, mbak Debby serta mas Marcus dan mas Kevin," tulis Menpora dalam kolom komentar akun Instagram Marcus.Sebelumnya, Marcus mengunggah foto pemberian bonus secara simbolis dari Menpora Imam Nahrawi untuknya dan Kevin.

Editor: B Kunto Wibisono