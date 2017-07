Pemerintah ajak pengusaha Afsel hadiri TEI 2017

Johannesburg (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengajak para pengusaha Afrika Selatan untuk hadir dalam pameran produk dalam negeri terbesar Trade Expo Indonesia ke-32 yang akan diselenggarakan pada 11-15 Oktober 2017.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda mengatakan bahwa pada 2016, tercatat kurang lebih ada 35 pengusaha asal Afrika Selatan, dengan total nilai transaksi mencapai 27 juta dolar Amerika Serikat."Kami harap pada tahun ini akan lebih banyak lagi pengusaha asal Afrika Selatan yang datang pada TEI 2017, ini merupakan pameran bisnis terbesar di Indonesia," kata Arlinda saat memberikan sambutan pada Indonesia-South Africa Business Forum, di Johannesburg, Kamis waktu setempat.Tercatat, hingga hari terakhir penyelenggaraan TEI 2016 total nilai transaksi yang dihasilkan mencapai 974,76 juta dolar AS atau setara dengan Rp12,7 triliun. Nilai tersebut meningkat setelah adanya kesepakatan pasca penyelenggaraan menjadi 1,02 miliar dolar AS atau naik sekitar 12 persen dari tahun 2015.Sementara pada 2017, total transaksi ditargetkan mencapai 1,1 miliar dolar AS, dan akan diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten. Pada 2017 akan mengusung tema Global Partner for Sustainable Resources.Diharapkan jumlah pengunjung dan pembeli potensial mencapai 16.000 orang dengan 1.100 peserta pameran. Para peserta atau eksibitor merupakan produsen, eksportir, serta pemasok produk dan jasa Indonesia yang berkeinginan memperluas pasar mereka ke luar negeri.TEI 2017 akan menampilkan lebih dari 300 produk dan jasa Indonesia. Semua produk dan jasa yang dipamerkan dibagi dalam tujuh zona produk potensial dan unggulan nasional.Dalam upaya untuk mendatangkan pembeli potensial dari luar negeri, Atase Perdagangan dan Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) berperan sebagai perekrut buyer yang bertugas meyakinkan buyer di negara akreditasi masing-masing untuk datang ke TEI dan berbisnis dengan eksportir Indonesia.

Editor: Fitri Supratiwi