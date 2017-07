Kolarov ingin ke Roma, Manchester City krisis bek sayap

Houston, AS (ANTARA News) - Pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan bahwa bek sayap asal Serbia, Aleksandar Kolarov, ingin meninggalkan klub dan bergabung dengan AS Roma di Italia.Perginya Kolarov, yang kontraknya tersisa satu tahun, membuat The Citizen krisis pemain bertahan di posisi bek sayap. Sebelumnya City ditinggal Pablo Zabaleta, Gael Clichy, dan Bacary Sagna yang tidak memperpanjang kontrak.Krisis bek sayap yang dialami City terlihat saat laga persahabatan pramusim melawan Manchester United. Walaupun sudah memiliki Kyle Walker dari Tottenham Hotspur, namun Guardiola tetap memainkan bek tengah Eliaquim menjadi bek sayap."Kami tidak memiliki pilihan lain, kami tidak memiliki bek sayap," kata Guardiola dalam konferensi pers pascapertandingan. "Kami mencoba memboyong bek kanan, bukan hanya Kyle karena tiga bek kami tidak memperpanjang kontrak.""Kolarov adalah selangkah pergi ke Roma, karena itulah kami tidak punya pilihan lain," sambung dia."Saya tidak suka bekerja dengan orang yang tidak mau tetap tinggal," tambahnya. "Musim lalu, Kolarov banyak membantu dalam banyak hal.""Tapi dia berkesempatan besar kembali ke Roma di mana dia berada sebelumnya dan dia berbicara kepada saya, dan klub untuk meminta pergi," pungkas Guardiola.Bek Real Madrid, Danilo, dikabarkan akan bergabung dengan Pep Guardiola di Stadion Etihad. Danilo memiliki kelebihan yaitu bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri, juga sebagai gelandang tengah.(Baca: Manchester City selangkah lagi dapatkan bek Real Madrid

Editor: Jafar M Sidik